El músico Neil Young demanda a Donald Trump por violación de sus derechos

Neil Young, un celebrado rockero nacido en Toronto en 1945, declaró que canciones suyas como “Rockin’ in the Free World” y “Devil’s Sidewalk” fueron utilizadas sin permiso del autor en una reciente concentración de simpatizantes del cuestionado presidente estadounidense, Donald Trump, en Tulsa.

Trump, un republicano conservador que está buscando su reelección este año, ha estado utilizando la música de Young en sus campañas desde su 2015, cuando un tema de su álbum grabado en 1989 «Rockin’ in the Free World» fue utilizado por Trump para anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. En aquel entonces, Young, partidario del candidato demócrata Bernie Sanders, dijo a la prensa que Trump no tenía ninguna autorización para usar su música. La campaña de Trump supuestamente obtuvo una licencia.

Esa canción, así como «Devil’s Sidewalk», tomada del álbum “Greendale” y grabado con la banda Crazy Horse en 2003, son citadas por Young en su demanda, indicando que son composiciones musicales que han sido tocadas «numerosas veces en mítines y eventos políticos para el entretenimiento y diversión de los asistentes a esos mítines y eventos políticos». Ambas canciones volvieron a ser utilizadas el 20 de junio de 2020 en el mitin de Trump en Tulsa, Oklahoma.

El compositor e intérprete canadiense, que obtuvo la ciudadanía americana a principios de este año, publicó en su sitio web el documento de su demanda legal, que fue presentada en la Corte estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York el 4 de agosto, confirmó el abogado de Young al difusor público canadiense, CBC.

«Esta queja no pretende faltar al respeto a los derechos y opiniones de los ciudadanos americanos, que son libres de apoyar al candidato de su elección», dice la queja por violación de derechos de autor presentada ante el tribunal federal de Nueva York. «Sin embargo, el demandante no puede permitir en buena conciencia que su música sea usada como un ‘tema’ para una campaña divisiva y antiestadounidense de ignorancia y odio.»

En febrero, Neil Young le escribió una carta abierta a Trump, diciéndole que era “una vergüenza” para el país. En julio le mandó otra carta denunciando al mandatario estadounidense por usar su música repetidamente «sin respetar mis derechos, incluso insultándome en Twitter». El músico terminó esa misiva diciéndole al ocupante de la Casa Blanca: «Como usted está a cargo de la respuesta al Covid-19 aquí en Estados Unidos, no lo demandaré (como ciertamente es mi derecho) potencialmente distrayéndolo de su importante trabajo de proteger y salvar vidas estadounidenses».

Tras denunciar que la campaña de Trump ha ignorado deliberadamente el pedido del demandante de no utilizar sus canciones y que pese a ello se procedió deliberadamente a tocar sus canciones a pesar de la falta de licencia, Neil Young afirmó que busca «daños estatutarios en la cantidad máxima permitida», que es de hasta 150.000 dólares.

La demanda legal se produce tras la publicación de una reciente carta abierta de artistas como Mick Jagger y Lorde en la que pidieron a los partidos políticos que pongan más atención a la obtención de los derechos de las canciones que se tocan en los mítines y los anuncios publicitarios.

Fuentes: CBC / M. Lau / ABC News / Canadian Press / RCI