Obesidad: una enfermedad crónica que no debe ser estigmatizada

El sobrepeso ya no es un elemento suficiente para definir a la obesidad, sino que la misma debe ser abordada como un componente más del estado general de la salud de la persona.

Así lo sostiene la nueva guía dada a conocer recientemente por expertos canadienses, que sostiene que abordar la obesidad sólo a partir del “exceso” de peso es una estigmatización de una enfermedad mucho más compleja.

El síntoma no es la enfermedad

Elaborada por la entidad Obesity Canada y la Asociación de Médicos y Cirujanos Bariátricos, la nueva guía contiene un conjunto de indicaciones para orientar el trabajo de los expertos de salud que deben trabajar con pacientes con sobrepeso, dando un enfoque nuevo al tratamiento de esa condición.

Uno de los puntos clave del documento consiste en abordar la obesidad ya no como una anomalía independiente de la salud general de la persona, sino como una dolencia de tipo crónico.

En tal sentido, el documento dado a conocer por la Asociación Médica Canadiense indica: la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y progresiva, caracterizada por un exceso de grasa corporal, que puede ser perjudicial para la salud. Las personas que viven con obesidad se enfrentan a prejuicios y estigmas importantes, que contribuyen a aumentar la morbilidad y la mortalidad independientemente del peso o el índice de masa corporal. Esta actualización de las directrices cambia el enfoque del tratamiento de la obesidad hacia la mejora de los resultados de salud centrados en el paciente, en lugar de la mera pérdida de peso. La atención de la obesidad debe basarse en principios de gestión de enfermedades crónicas basados en pruebas, debe validar las experiencias vividas por los pacientes, ir más allá de los enfoques simplistas de «comer menos, moverse más» y abordar las causas fundamentales de la obesidad. Las personas que viven con obesidad deben tener acceso a intervenciones basadas en pruebas científicas, como la terapia de nutrición médica, la actividad física, las intervenciones psicológicas, la farmacoterapia y la cirugía.

A partir de las nuevas pautas, el exceso de peso no deja de ser un elemento al que los expertos en salud deben prestarle atención, pero no alcanza como elemento único sobre el que debe basarse un eventual tratamiento para el paciente.

La obesidad incrementa el riesgo de padecer complicaciones médicas a largo plazo y reduce la expectativa de vida.

Aún cuando el Índice de Masa Corporal (IMC) es utilizado extensamente para medir y clasificar la obesidad, actualmente no se lo considera una herramienta adecuada para identificar las complicaciones relacionadas con la adiposidad.

El IMC se obtiene mediante un cálculo que toma en cuenta la masa y la talla del paciente.

En la actualidad existe un reconocimiento por parte de los expertos sanitarios respecto a que el tratamiento de la obesidad debe centrarse en mejorar la salud y bienestar del paciente y no sólo en prescribir una dieta y ejercicios físicos para que baje de peso.

Según la Asociación Médica Canadiese, los profesionales de la salud aquí “se sienten mal equipados para apoyar a las personas que viven con la obesidad”.

En tal sentido, la entidad sostiene que “las creencias sesgadas sobre la obesidad también afectan al nivel y la calidad de la atención de la salud que reciben los pacientes con obesidad. La narrativa cultural dominante sobre la obesidad alimenta las suposiciones sobre la irresponsabilidad personal y la falta de fuerza de voluntad y echa la culpa y la vergüenza sobre las personas” que viven con exceso de peso.

Para acabar con los estigmas

La organización Obesity Canada sostiene que es hora de terminar con el prejuicio aceptado socialmente en contra de los obesos.

La entidad afirma que los canadienses que presentan exceso de peso deben enfrentarse a diario a los prejuicios y a la discriminación por parte de “educadores, empleadores, profesionales de la salud, los medios de comunicación e incluso los amigos y la propia familia”.

Al respecto, sus expertos indican que los sesgos sociales en torno al peso puede tener consecuencias negativas para los individuos, incluyendo sentimientos de vergüenza y culpa, ansiedad, depresión, baja autoestima e insatisfacción corporal. Una de las consecuencias de tal situación es que la persona se sienta obligada a adelgazar y para eso recurra a procedimientos carentes de todo fundamento sanitario y científico, corriendo el riesgo de dañar aún más su salud y poniendo, a largo plazo, su propia subsistencia en peligro.

Los estereotipos sociales y conceptos erróneos incluyen la creencia de que las personas con obesidad son perezosas, torpes, descuidadas, no cumplen con las normas, no son inteligentes, no tienen éxito y carecen de autodisciplina o autocontrol.

Obesity Canada sostiene que la estigmatización y la discrimianción hacia las personas obesas puede observarse en: Discriminación verbal y emocional, cuando las personas son objeto de burlas, insultos, o rechazo por parte de otros sujetos. Discriminación física, cuando las personas son agredidas o acosadas por su peso. Obstáculos en la vida cotidiana (por ejemplo, sillas de tamaño inferior al normal, dificultades para encontrar ropa de la talla adecuada…). Desigualdades de acceso a la atención médica (cuando los tratamientos para la obesidad no están disponibles o no son reembolsados por los planes de salud).

“El trato injusto que reciben las personas obesas se denomina estigmatización por obesidad o discriminación por peso”, afirma Obesity Canada, que sostiene que es hora de poner fin a tales prácticas.

Mayorías y discriminación

Según datos de Estadísticas Canadá correspondientes a 2018, el 64 por ciento de los canadienses mayores de 18 años de edad presentaba sobrepeso.

Según esos datos, más de la mitad de la población adulta del país correría el riesgo de ser discriminada por su peso, en algún momento de su vida.

Fuentes: Asociación Médica Canadiense / Obesity Canada / Estadísticas Canadá.