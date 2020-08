Pospandemia: es hora de metas ambiciosas respecto al cambio climático

Los canadienses consideran que la post-pandemia es una ocasión adecuada para dar un giro al modelo económico y de desarrollo general del país, con el objetivo de hacer frente de manera efectiva al cambio climático.

Sin embargo, la situación sanitaria actual parece haber llevado a las personas a una actitud más conservadora respecto de años anteriores, si las políticas ambientalistas significan un riesgo para la economía.

Así lo sostiene un relevamiento llevado a cabo en forma conjunta por la Universidad de Ottawa y la consultora Nanos, que indica que los habitantes de Canadá siguen mayoritariamente a favor de decisiones económicas que tomen en cuenta el cuidado del medioambiente, a pesar de la desaceleración de la actividad como consecuencia de la pandemia.

El mejor momento es ahora

Justo cuando un nuevo estudio internacional, publicado en el periódico Nature Climate Change, sostiene que el confinamiento impuesto en la mayor parte del planeta durante la pandemia tendrá una incidencia mínima en la “descontaminación” del planeta, la mayoría de los canadienses considera que la pausa impuesta por el coronavirus en la vida cotidiana ofrece una ocasión única para repensar nuestras sociedades, su modelo económico, la relación con el medioambiente y la mejor forma de buscar asegurar el bienestar de las personas sin profundizar el daño ocasionado a la naturaleza.

Según el sondeo de la Universidad de Ottawa y Nanos, el 45 por ciento de los canadienses sostiene que ahora es el momento para ser ambiciosos respecto al objetivo de contener el cambio climático, aún cuando eso pueda significar un costo para la economía.

En comparación, el 29 por ciento de los consultados se manifestó en sentido contrario y sostuvo que no debe descuidarse la situación económica.

De todos modos, un número creciente de personas en Canadá considera que el cuidado del medioambiente no tiene por qué ser antagónico con el desarrollo económico y el empleo.

Al respeto, 49 por ciento de quienes respondieron sostuvo que proteger el entorno debe ser una prioridad, pero que no debe llevarse a cabo a expensas del crecimiento económico y la preservación del empleo. El 39 por ciento de las respuestas puso en primer lugar el crecimiento y el trabajo.

En 2019, la proporción era de 61 por ciento a favor de medidas ambientales que pudieran significar incluso un daño para la economía y el 29 por ciento en contra.

Por otro lado, el 29 por ciento de las respuestas mostraron apoyo a un incremento de la actividad en los sectores de petróleo y gas, comparado con el 72 por ciento que privilegia una expansión de la explotación de energías renovables.

En 2020, cerca de 6 de cada 10 canadienses sostienen que podrían mostrar más respaldo a los sectores tradicionales de la energía si estos adoptaran políticas más activas respecto al cuidado del medioambiente.

En 2015, 8 de cada 10 habitantes se pronunciaban en el mismo sentido.

Diferencias regionales

En términos generales, la mayoría de los canadienses considera que el actual es un buen momento para establecer objetivos ambiciosos en cuanto al cambio climático.

Así se expresó el 45 por ciento de los encuestados, mientras que 23 por ciento mantuvo un apoyo mesurado a tal premisa y 39 por ciento se manifestó en contra. Otro 3 por ciento de las personas dijo no tener una respuesta formada al respecto.

En una escala de 1 a 10, la adhesión más positiva se registró en la provincia de Quebec, con el 20,5 por ciento de las respuestas a favor en la clasificación más alta, seguida por Columbia Británica con 17,7; las Provincias Atlánticas 17,6; Ontario 16,4 y la región de las Praderas, donde se encuentra Alberta, la provincia petrolera por excelencia, 10,8.

Las mujeres son más optimistas que los hombres, a la hora de identificar al momento actual como adecuado para encarar el cambio climático, aún cuando esto pueda traducirse en costos para la economía.

Nuevamente, en una escala de 1 a 10, el 17 por ciento de las mujeres se expresó de acuerdo en la clasificación más alta, contra el 16,2 por ciento de los hombres.

Los mayores apoyos hacia una reorientación verde de la economía canadiense se registra entre las personas de 18 a 34 años de edad, con 20,2 por ciento totalmente a favor, 17,2 por ciento entre 35 y 54 años y 13,5 por ciento entre quienes tienen más de 55 años.

Razones para impulsar el cambio

A pesar de las dudas que la pandemia ha generado, con la pausa que la misma impuso al aparato productivo, la desaceleración comercial y la interrupción momentánea de la vida laboral, muchos canadienses siguen pensando que abundan las razones para aprovechar el momento actual para repensar el modelo de desarrollo del país, con vistas al futuro.

Entre esos argumentos, el 20,9 por ciento de las personas sostiene que la acción es necesaria porque el cambio climático no puede seguir esperando respuestas, 20,8 por ciento piensa que habría que esperar que la economía se recupere de los efectos de la pandemia, 20,5 considera que la situación ofrece una buena ocasión de cambio y destaca el impacto potencial del mismo, 12,6 por ciento sostiene que hay otras prioridades, como la salud y conseguir una vacuna contra el Covid-19, el 7,1 piensa que diversificar la economía hacia recursos menos contaminantes puede crear empleos, el 4,7 no cree en el cambio climático o que este sea causado por las personas, 2,1 piensa que la incidencia de Canadá en el cambio climático es mínima, el 3,7 considera que la economía y el cambio climático son igualmente importantes, el 1,4 por ciento sostiene que dada la incertidumbre actual es mejor esperar para producir cambios importantes, el 5,1 dio otras respuestas y 1,1 dijo no tener una opinión formada.

Conclusiones

El cuidado del medioambiente sigue siendo una prioridad para los canadienses, pero el contexto de la pandemia ha significado una reducción del apoyo a las políticas ambientalistas si estas pueden significar un daño para la marcha de la economía.

Si se comparan los datos obtenidos en el último sondeo con los de consultas llevadas a cabo en años recientes, el cambio en la postura es evidente.

En 2020, el 49 por ciento de los canadienses cree que el medioambiente es una prioridad, 39 por ciento se expresa en sentido contrario y 12 por ciento no tiene una opinión formada.

En agosto de 2019 el 61 por ciento favorecía el giro verde, 29 por ciento estaba en contra y 10 por ciento no se mostraba definido.

No obstante, el 83 por ciento de los consultados favorece una expansión del sector de las energías renovables, como una forma de contrarrestar el cambio climático y generar empleos.

Fuentes: Universidad de Ottawa / Nanos / Nature Climate Change.