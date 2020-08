Canadienses rechazan planes israelíes de anexión de territorios palestinos

Este domingo un colectivo de organizaciones de la sociedad civil organizó una manifestación en Montreal contra los planes de Israel de anexar más territorios palestinos.

El 17 de mayo, Netanyahu prometió anexar los asentamientos judíos de la Cisjordania ocupada. “Estas áreas del país son lugares de nacimiento de la nación judía. Es hora de aplicar la ley israelí sobre ellos», dijo Netanyahu al Parlamento de Israel (Kneset) al presentar su Gobierno de unidad.

Durante la presentación de un “plan de paz”, el 28 de mayo de 2020 en la Casa Blanca, Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciaron públicamente las bases para la anexión israelí de los asentamientos judíos en Cisjordania y el tramo ocupado del Valle del Jordán, una de las regiones más fértiles del territorio palestino.

Ese día, Trump anunció su llamado “Acuerdo del Siglo”, refiriéndose a Jerusalén como “la capital indivisa de Israel” y reconociendo la soberanía israelí sobre grandes partes de Cisjordania.

Su plan incluye el establecimiento de un Estado palestino fuertemente fragmentado, conectado por puentes y túneles. Los funcionarios palestinos dicen que, según el plan de Estados Unidos, Israel anexaría el 30-40% de Cisjordania, incluyendo toda Jerusalén Este.

Ese plan impone la soberanía de facto de Israel sobre Jerusalén y obliga a los palestinos a desarmarse y renunciar al retorno de los refugiados como condición indispensable para obtener un Estado independiente.

Netanyahu dijo que tenía la intención de anexar partes de la Cisjordania a partir del primero de julio una vez que un equipo conjunto israelí-estadounidense complete el mapeo del territorio exacto basado en el mapa conceptual publicado por la administración del Presidente de Estados Unidos Donald Trump.

La reacción no se hizo esperar. Naciones Unidas, la Liga Árabe y la casi totalidad del Consejo de Seguridad llamaron a Israel a abandonar sus planes de anexión de parte de Cisjordania y del Valle del Jordán.

«La amenaza de Israel de anexionar partes de la Cisjordania ocupada ha alarmado a palestinos, a muchos israelíes y a la comunidad internacional», señaló Antonio Guterres, secretario general de la ONU, “De ser aplicada, la anexión supondría la más grave violación del Derecho Internacional”, añadió.

Esa anexión «dañaría gravemente las perspectivas de la solución de dos estados y socavaría las posibilidades de reiniciar las negociaciones» de paz.

En Montreal, los manifestantes no sólo condenaron el plan de anexión de Netanyahu, pero también exigieron al gobierno del primer ministro Justin Trudeau que se ponga fin al acuerdo de libre comercio entre Canadá e Israel, argumentando que Canadá no podía hacerse cómplice de un Estado que no respeta los derechos de la población palestina ni las distintas resoluciones de la ONU en favor del respeto a los territorios palestinos.

Uno de los participantes en la manifestación fue Andrés Fontecilla, diputado en el Parlamento de la provincia de Quebec del partido progresista Quebec Solidario. Él explicaba que su partido denuncia la ocupación de los territorios palestinos. “El Estado de Israel aplica una política de Apartheid”, dijo, añadiendo que se deben establecer medidas de presión económica contra Israel para que ese país “abandone sus políticas anexionistas”.

Al final de la marcha, los manifestantes se dirigieron hacia las oficinas de la circunscripción del primer ministro canadiense Justin Trudeau.

En junio, unos 58 diplomáticos y políticos canadienses firmaron una carta pidiendo a Trudeau y a su gobierno que se oponga a los planes de anexión de Israel. Por otra parte, una encuesta de opinión llevada a cabo con el auspicio de Voces Judías Independientes de Canadá y la Red Unida por la Justicia y la Paz en Palestina e Israel encontró que tres de cada cuatro canadienses se oponen a los planes anexionistas de Israel.

Fuentes: CBC / CJPME / Anadolu Agency / Canadian Press / RCI