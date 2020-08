Coronavirus y el desafío de cuidar y proteger a los niños

Los restos de la vida cotidiana tal cual la conocíamos, surgidos a partir de la llegada de la pandemia de coronavirus, tienen una de sus expresiones más evidentes en el cuidado de los niños.

Millones de padres en todo el mundo se vieron obligados a buscar la forma de continuar con sus obligaciones laborales y, al mismo tiempo, asumir roles que antes quedaban en manos de la escuela o de la guardería infantil.

A pesar de las complicaciones de la situación, en Canadá la mayoría de los padres prefirió multiplicar sus esfuerzos y sólo una minoría hizo uso de los servicios de guarderías infantiles en lo que va del año.

Guardería sí o no, esa es la cuestión

Un estudio difundido recientemente por la agencia canadiense de estadísticas sostiene que, hasta el momento, sólo uno de cada 10 menores de 15 años de edad utilizó alguno de los diferentes servicios de cuidados de menores existentes en el país durante la pandemia.

En efecto, del total de personas que fueron consultadas por la agencia, sólo el 9 por ciento de ellas reconoció que sus hijos hicieron uso de guarderías desde que la enfermedad llegó a Canadá.

La situación presenta diferencias según la provincia que se tome en cuenta.

Una primera lectura permite apreciar que, contrariamente a lo que podría suponerse, no fueron las zonas más pobladas y urbanizadas las que siguieron confiando la custodia de sus hijos a terceros.

El lugar donde mayor uso se registró del servicio de guardería fue en los Territorios del Noroeste, donde el 30 por ciento de los encuestados dijo que les confío a sus hijos.

Más atrás se ubicó la provincia de Saskatchewan con 20 por ciento, seguida por la Isla del Príncipe Eduardo 17 por ciento, Alberta y Manitoba 16, Nuevo Brunswick 15, Yukón y Columbia Británica 13, Terranova 11, Ontario, Quebec y Nueva Escocia 5.

Entre los progenitores que prefirieron no enviar a sus hijos a guarderías durante la pandemia, el 53 por ciento no pagó por esos servicios, el 6 por ciento reservó un espacio para sus niños pero de todos modos decidió mantenerlos en el hogar y el 41 por ciento no hacía uso incluso antes del arribo del coronavirus.

La situación presenta algunos matices según se trate casos en en que ambos padres pudieron seguir trabajando desde el hogar o si alguno de ellos o ambos debieron asistir físicamente a su lugar de empleo.

Cuando al menos uno de los adultos trabajó fuera de la casa, 14 por ciento de los consultados dijo que debió recurrir a los servicios tercerizados para cuidar a los niños. Por el contrario, cuando por lo menos uno de los progenitores pudo trabajar desde la casa, sólo el 8 por ciento recurrió a las guarderías.

Cuando la pandemia termine

Una diferenciación interesante se presenta en la actitud que asumirán los progenitores una vez que se pueda decir que el coronavirus en cosa del pasado en Canadá y los servicios de guardería de menores vuelva a funcionar a pleno.

Entre los padres que no hicieron uso del servicio durante las medidas de urgencia, 34 por ciento manifestó que enviará a sus hijos a la guardería una vez que estas sean reabiertas, 27 por ciento dijo que no lo hará.

Entre los progenitores que expresaron que sus hijos no asistirán a esas instituciones incluso una vez que estas reabran, 49 por ciento declaró temores por la salud de sus hijos o de otro miembro de la familia como fundamento de su actitud, 13 por ciento dijo que otro miembro de la familia o amigos cuidarán de los pequeños, 6 por ciento sostuvo que no podrá seguir pagando el servicio y 32 por ciento sostuvo que ya no necesitará el mismo.

El sondeo permite tener una perspectiva de cuál podría ser el comportamiento de los canadienses en momentos en los que la reapertura de los servicios educativos y de cuidados de menores genera posiciones encontradas.

En Quebec, por ejemplo, donde el domingo 9 de agosto se confirmaron otros 104 contagios, se espera que en las próximas horas el ministro provincial de Educación brinde precisiones en torno a los planes de su administración para el retorno a clases, previsto para fines de agosto.

Pandemia y desamparo

Según la UNICEF, El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la pandemia no es sólo una crisis sanitaria, sino también una “crisis de la niñez”, y en Canadá los menores “serán los que soportarán las impactos por más tiempo”.

Debido a las condiciones impuestas por el encierro dictado por el gobierno para detener la expansión de la enfermedad, “los niños están sacrificando su educación, juegos, salud física y mental, bienestar material y seguridad”, indicó la sede candiense del organismo.

Antes de la pandemia, alrededor del 80 por ciento de los niños canadienses entre 11 y 15 años de edad pasaban 4 horas o más por día en actividades recreativas al exterior, detalla la entidad. Ahora, esos menores pasan más tiempo en espacios cerrados o jugando en línea. UNICEF Canadá afirma que “la exclusión prolongada de los juegos y de la recreación puertas afuera comenzará a tener impactos negativos en la salud mental y física de los pequeños”, afectando el normal desarrollo de los mismos.

El diálogo como prevención

Si la pandemia constituye un desafío especialmente difícil para los pequeños, la comunicación entre ellos y sus padres resulta esencial a la hora de alentarlos, darles seguridad y prevenir daños ulteriores.

En tal sentido, la entidad Caring for Kids, que reúne a pediatras de todo Canadá, ofrece en su sitio web una serie de consejos para padres sobre la mejor forma de sobrellevar la pandemia junto a sus hijos, en los que el diálogo ocupa un lugar privilegiado.

Cosas específicas que puede hacer y decir para aumentar la resistencia de su hijo: Asegúrele a su hijo que muchos médicos, enfermeras y expertos científicos de todo el mundo están trabajando duro para mantenernos seguros y saludables.

Los niños son observadores y captan nuestras expresiones y emociones. Ayudelos a comprender, verbalizar y organizar sus propios sentimientos en torno a la pandemia.

Averigüe qué sabe sobre lo que está sucediendo. Corrija cualquier información errónea sobre el Covid-19.

Sea honesto pero positivo. Dígale que es poco probable que se enferme, pero que aún así es importante que haga su parte para protegerse a sí mismos y a sus familias, especialmente a aquellos que están en mayor riesgo.

Es probable que haya un aumento en el tiempo de pantalla durante el distanciamiento social. Tenga en cuenta la exposición de su hijo a las noticias. Modele buenos hábitos en los medios de comunicación y trate de limitar las noticias que se transmiten en segundo plano. Explore las opciones apropiadas para el niño y véanlas juntos.

Fomente y refuerce las conexiones existentes con la familia, los amigos y los vecinos de forma creativa.

Hable con su hijo sobre el apoyo y el agradecimiento a otras personas que están en la primera línea de la atención sanitaria y a aquellos que mantienen nuestros servicios públicos.

Desde luego, la enumeración puede contener sugerencias que no siempre es fácil llevar a la práctica. Si tiene dudas, en el sitio de Care for Kids encontrará sugerencias, consejos y herramientas que podrán ayudarle a usted y, en consecuencia, a sus hijos.

Fuentes: Estadísticas Canadá / UNICEF Canadá / Care for Kids.