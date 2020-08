Los canadienses temen el regreso al transporte público y al lugar del trabajo

Antes de la pandemia, el 75% de los trabajadores viajaba al trabajo en vehículo personal, el 13% tomaba el transporte público, el 7% caminaba o iba en bicicleta al trabajo, y alrededor del 1% utilizaba otros medios de transporte. Otro dato importante a tomar en cuenta: menos de 1 de cada 20 trabajadores trabajaba en teletrabajo (4%).

Según una encuesta de Estadísticas Canadá, llevada a cabo del 15 al 21 de junio con un panel de 4.009 canadienses, el temor a contraer el nuevo coronavirus tiene un impacto significativo en los usuarios de tránsito actuales y pasados. Pero también sienten temor al contagio en la oficina.

Esos temores ¿son infundados?

Aunque el auto sigue siendo el medio de transporte más común para ir al trabajo desde la llegada de la pandemia, su proporción disminuyó en un 8% pasando del 75% al 67% en junio. Los trabajadores disminuyeron la utilización del transporte público en un porcentaje bastante fuerte: pasaron del 13% al 3%, es decir la mitad de la proporción de personas que van a pie o en bicicleta al trabajo (6%).

En junio, el 22% de los canadienses estaban teletrabajando contra 4% antes de la pandemia y poco menos del 2% usaban otro medio de transporte.

Una de las razones que avanza Estadísticas Canadá para explicar esta tendencia relacionada con la disminución del uso de los vehículos personales y del transporte público puede deberse a que la proporción de canadienses que han trabajado desde su casa desde el comienzo de la pandemia se ha quintuplicado pasando del 4% al 22%. Pero hay otras más.

El miedo al contagio de COVID no cede

El mundo laboral canadiense se está preparando para el retorno de los empleados a sus lugares de trabajo. No serán todos al mismo tiempo, seguro. Pero seguramente que los que antes acudían a sus trabajos utilizando el transporte público tendrán que hacerlo nuevamente, sobre todo en la temporada invernal.

Transporte público significa el mayor riesgo de exposición a COVID en los autobuses, trenes y metros según lo expresado por el 94% de los exusuarios.

El distanciamiento físico en el tránsito será prácticamente imposible.

Casi tres cuartas partes (74%) de los antiguos usuarios del transporte público que se sentían seguros al volver a su lugar de trabajo físico indicaron que estaban «muy» o «extremadamente» preocupados por tener que utilizar nuevamente el transporte público.

Un desafío importante para la salud pública

Responsables de la salud pública también están preocupados y tratan de resolver los problemas que se irán presentando con la reactivación económica que ya se inició. Conseguir que la gente vuelva a utilizar el transporte público de forma segura será un desafío de enormes proporciones.

Si se toma como ejemplo el transporte público de la ciudad de Toronto, éste tuvo una disminución del 20% y más de su número típico de pasajeros desde que la provincia de Ontario declaró el estado de emergencia a mediados de marzo.

En todos los lugares del país existe la preocupación de que incluso un pequeño repunte en el número de pasajeros podría suponer un importante problema de salud pública.

Matti Siemiatycki es profesor de planificación urbana de la Universidad de Toronto. Dice que el transporte público necesita de una “atención extrema”

«La clave será que haya suficiente servicio para que la gente pueda seguir usando el tránsito y que el servicio se proporcione de forma segura».

Recientemente el gobierno de Ontario esbozó una serie de nuevas medidas en previsión de que más personas vuelvan al transporte público ya que la provincia abrió su economía.

Las recomendaciones incluyen el uso de máscaras no médicas por parte de los pasajeros, la instalación de más barreras de plexiglás y permitir que haya menos pasajeros a bordo de los vehículos.

Sin embargo, no ha habido ningún estudio internacional importante que examine el riesgo de transmisión de COVID-19 en el transporte público. El director médico de salud de Ontario, Dr. David Williams, dijo que la propagación de la enfermedad es «biológicamente plausible» si los vehículos se llenan de nuevo.

Entonces el miedo de los usuarios no es sin fundamento.

No sorprende entonces que grandes empleadores, incluidos el Royal Bank of Canada, Bank of Nova Scotia y Telus Corp., han dicho a muchos empleados que continúen trabajando desde casa durante el resto del año.

Porque los trabajadores según otra encuesta, le temen también y mucho al contagio de los colegas en el trabajo.

