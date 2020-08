Importante descenso de población carcelaria en Canadá por la pandemia

La pandemia COVID-19 ha dado lugar a muchos problemas de salud y seguridad en los penitenciarios.

No sorprende entonces que organismos internacionales como la OMS, ONUSIDA y la ACNUDH emitieron una declaración conjunta alertando a los gobiernos sobre COVID 19 y las condiciones de salud de la población penitenciaria.

“Habida cuenta del hacinamiento que se produce en muchos centros de detención, algo que pone en peligro la higiene, la salud, la seguridad y la dignidad humana, queda claro que no basta con aplicar una respuesta sanitaria para la COVID-19 en esos entornos. El hacinamiento supone un obstáculo infranqueable a la prevención, preparación y respuesta ante esta enfermedad”.

-Declaración conjunta OMS y otros, mayo 2020

En esa línea, los organismos exhortaban a los gobiernos a considerar medidas para alivianar la carga en las prisiones, en particular en caso de hacinamiento.

Entre esas medidas figuraban la posibilidad de poner en libertad a reclusos con un riesgo particular de COVID-19 así como aquellos que no suponen un riesgo para la seguridad pública, como lo condenados por delitos menores y no violentos, en particular mujeres y niños.

Ottawa pareciera haber implementado esos tipos de medidas que hacen que hoy Canadá cuenta con 16% menos de presos en las cárceles entre los meses de febrero y abril, según un estudio de Estadísticas de Canadá publicado el miércoles.

Las cifras lo confirman. En febrero, había un promedio de 37.976 adultos encarcelados cotidianamente en las prisiones federales, provinciales y territoriales. En abril, la cifra fue de 31.901, según la Oficina de Estadísticas de Canadá.

Estas variaciones mes a mes no tienen precedentes en la historia de los penitenciarios canadienses.

Importante salida carcelaria de las mujeres

En las instituciones provinciales, el número de mujeres encarceladas se redujo en un 40% entre febrero y abril, en comparación con una disminución del 23% de la población masculina. Mientras que en febrero había 2.147 mujeres encarceladas en estos centros penitenciarios, en abril sólo había 1.298.

La población masculina de reclusos en las instituciones provinciales disminuyó de 21.938 hombres encarcelados en febrero a 16.883 en abril.

Las pruebas del coronavirus que señalan la urgencia de actuar

Datos publicados por el Servicio Correccional de Canadá (CSC), organismo que trabaja en estrecha colaboración con Salud Canadá sobre las pruebas de COVID-19, indican el riesgo que el nuevo coronavirus puede suponer para los programas correccionales federales. Hasta el 6 de agosto de 2020, se habían realizado 1.496 pruebas entre la población reclusa federal, y aproximadamente una cuarta parte (24%) de los resultados eran positivos.

Desde el inicio de la pandemia el CSC ha adoptado medidas para reducir el tamaño de la población en los establecimientos penitenciarios.

Entre ellas, la “liberación temporal o anticipada de los detenidos con muy baja posibilidad de delinquir, la ampliación de las apelaciones de la libertad condicional y el acceso a privilegios de licencia médica, y alternativas a la detención de las personas en espera de juicio, sentencia o audiencias de fianza”.

Otras medidas puestas en práctica por el CSC

Con el objetivo puesto en reducir la transmisión de COVID-19 los servicios correccionales en el país suministraron al personal equipos de protección, un mayor acceso a los productos de higiene y limpieza para los reclusos y el personal penitenciario, decretaron la suspensión de los traslados interregionales e internacionales de las personas detenidas, suspendieron las visitas en persona a los establecimientos penitenciarios. Por esa razón aumentaron el uso de la tecnología para apoyar las visitas en vídeo con los familiares y, en algunos casos, las comparecencias ante los tribunales, entre otras medidas.

Hasta ahora, tres presos murieron en las cárceles. Los contagiados se recuperaron del coronavirus.

Variaciones según las provincias

Canadá cuenta con 13 programas de servicios correccionales en todo el territorio.

Tanto las provincias como territorios registraron una disminución del número de adultos detenidos entre febrero y abril. Durante este período, siete jurisdicciones, Terranova y Labrador, Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia, Ontario, Alberta, Columbia Británica y el Yukón informaron de disminuciones superiores al promedio nacional del 25%.

Nueva Escocia (-41%) registró la mayor disminución, mientras que Nunavut (-14%) y Quebec (-15%) registraron las menores disminuciones.

En cuanto a los penitenciarios federales, la caída fue del 2% de marzo a abril. Pero como se tomaron en cuenta estadísticas de marzo que se elaboraron a mediados del mes, estas cifras no reflejan el efecto total del COVID-19, habiéndose iniciado la implementación de medidas para combatir la pandemia durante la segunda mitad del mes, señala Estadísticas. Canadá.

La presse canadienne-Estadísticas Canadá-OMS