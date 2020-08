Ministro canadiense de finanzas renuncia a su cargo

Bill Morneau, el rico empresario que acompañó a Justin Trudeau como ministro de finanzas desde su primer gobierno en octubre de 2015, anunció este lunes su dimisión al cargo tras una reunión con el Primer Ministro de Canadá. Morneau también anunció que renunciará como diputado por la circunscripción del Centro de Toronto.

«Me reuní con el primer ministro hoy para informarle que no tenía planeado presentarme de nuevo en las próximas elecciones federales… Mi plan nunca fue postularme por más de dos ciclos electorales federales».

Bill Morneau

Tanto Morneau como Trudeau están siendo investigados por el Comisionado federal de Ética Mario Dion después de que el gobierno liberal otorgó al organismo canadiense de beneficencia WE Charity un contrato de 43,53 millones de dólares para administrar un programa de becas estudiantiles de un valor de 900 millones de dólares, esto a pesar de que ambas familias tienen estrechos lazos con la caridad, lo cual dio pie a fuertes denuncias de conflicto de intereses.

Aunque todavía faltan unos tres años antes de las próximas elecciones federales, Morneau afirmó que no fue expulsado del gobierno, añadiendo que era hora de que un nuevo ministro de finanzas lleve adelante a Canadá mientras el país continúa luchando contra las realidades económicas ocasionadas por la pandemia.

«Como no me presento de nuevo, y como espero que tendremos una recuperación larga y difícil, creo que es importante que el primer ministro tenga a su lado un ministro de finanzas que tenga esa visión a largo plazo. Eso es lo que me llevó a concluir durante este período de tiempo que es apropiado que renuncie».

Bill Morneau

El renunciante ministro de finanzas también sorprendió a su audiencia al anunciar que quiere continuar sirviendo al país, por lo cual postulará al cargo de secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Morneau continuará en el cargo de ministro de finanzas hasta que sea designado un sucesor en su reemplazo.

Morneau ha estado enfrentado una gran presión para que renuncie a su cargo desde que se reveló que tuvo que reembolsar unos 41.366 dólares en gastos de viaje, que fueron pagados por el organismo WE Charity.

«Mirando retrospectivamente, me habría gustado haber hecho las cosas de forma diferente con WE Charity», dijo Morneau, señalando que debería haberse recusado de las discusiones sobre la decisión de encargar a este organismo la gestión del programa de becas para estudiantes, un programa al cual WE renunció posteriormente.

La hija de Bill Morneau, Grace, trabaja para WE Charity en su departamento de viajes. Otra de sus hijas, Clare, trabajó como voluntaria para la organización y ha sido oradora en los eventos organizados por WE.

En su comparecencia ante un comité parlamentario, Morneau reveló que hizo un cheque para pagar los gastos de viaje incurridos por la organización WE relacionados con dos viajes que en 2017 él y su familia hicieron con la organización.

Por su lado, el primer ministro Justin Trudeau emitió una declaración pública en la que elogió a su ministro de finanzas por el trabajo hecho desde que asumió la cartera en 2015, tras el triunfo liberal y la derrota de los conservadores de Stephen Harper en las urnas.

«Quiero agradecer a Bill por todo lo que ha hecho para mejorar la calidad de vida de los canadienses y hacer de nuestro país un lugar mejor y más justo para vivir. He contado con su liderazgo, su consejo y su estrecha amistad a lo largo de los años y espero que esto continúe en el futuro».

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Considerando las ambiciones de Morneau de alcanzar el cargo de secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Trudeau dijo que «Canadá apoyará enérgicamente su candidatura para dirigir esta importante institución mundial que desempeñará un papel fundamental en la recuperación económica mundial».

Este lunes en Ottawa, Morneau aprovechó su última conferencia de prensa como ministro de finanzas para destacar su trabajo antes y durante la pandemia, admitiendo que se cometieron algunos errores en el apuro por responder a la crisis.

«Aunque no lo hicimos todo bien, sé que el costo de la inacción habría sido mucho mayor. Los canadienses están mejor hoy en día porque su gobierno federal intervino y decidió protegerlos».

Bill Morneau

En el campo de la oposición, el también saliente líder conservador Andrew Scheer recurrió a Twitter para decir que la salida de Morneau del gabinete es un esfuerzo para salvar al primer ministro Trudeau, buscando un chivo expiatorio en la figura del ministro de finanzas.

«La ‘renuncia’ de Bill Morneau es una prueba más de un gobierno en caos. En un momento en que los canadienses están preocupados por su salud y sus finanzas, el gobierno de Justin Trudeau está tan consumido por el escándalo que Trudeau ha amputado su mano derecha para tratar de salvarse».

Andrew Scheer, líder saliente de los conservadores.

Por su lado, el líder del NPD, Jagmeet Singh, dijo mediante Twitter que la salida de Morneau es un intento de darle un nuevo rostro al gobierno liberal y no es el caso de un ministro de finanzas que deja el cargo buscando nuevos desafíos.

«No se trata de los errores éticos del ministro Morneau, sino del fracaso del primer ministro Trudeau debido a que trabaja para su propio beneficio en lugar de hacerlo para la población», dijo Singh en un comunicado el lunes por la noche.

«No olvidemos que este Primer Ministro se encuentra enfrentando su tercera investigación por infringir las normas éticas, y ya fue encontrado culpable en las dos primeras. Los ministros pueden ir y venir, pero si el Primer Ministro sigue rompiendo las reglas en favor de sus amigos ricos, las prioridades de este gobierno no cambiarán».

Jagmeet Singh, líder federal del Nuevo Partido Democrático.

Fuentes: CBC / P. Zimonjic / D. Cochrane /Reuters/ Canadian Press / RCI