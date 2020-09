Minoría sexual en Canadá : tres veces más probabilidades de sufrir violencia

Según un estudio canadiense los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y otras minorías sexuales tienen muchas más probabilidades de ser «víctimas de violencia y otras experiencias sexuales no deseadas», ya sea en público, en línea o en el trabajo.

Datos de la Encuesta sobre la seguridad en los espacios públicos y privados de 2018, revelan que en Canadá hay un millón de personas que pertenecen a minorías sexuales, es decir, que han declarado su orientación sexual como gays, lesbianas, bisexuales o una orientación sexual que no es heterosexual.

Esa cifra equivale a un 4% de la población de Canadá de 15 años de edad o más.

De ellos, 75.000 declararon ser transgénero, lo que incluye a cualquier persona cuyo sexo asignado al nacer sea diferente de su sexo actual, incluidas las personas no binarias (cuyo sexo actual no se declaró como exclusivamente masculino o femenino).

Estas minorías sexuales tienen tres veces más probabilidades de haber sufrido violencia física o sexual que los heterosexuales, informa una investigación llevada a cabo por Estadísticas Canadá.

Canadá tiene una de las legislaciones más avanzadas del planeta en cuanto a la lucha contra todo tipo de discriminación sexual.

El primer ministro Justin Trudeau había hecho una promesa electoral y la cumplió en 2016, al introducir una legislación para prohibir todo tipo de discriminación basada en la identidad de género. La ley C-16 “asegurará que los canadienses tendrán la libertad de identificarse a sí mismos y expresar su género como lo deseen y que serán protegidos contra la discriminación y el odio, porque como canadienses, debemos sentirnos libres y seguros de ser nosotros mismos.”

Pero a veces las leyes van por un lado y los prejuicios que a veces se manifiestan también en actos violentos siguen siendo materia difícil de erradicar.

La violencia de género -definida como la violencia que se comete contra alguien por su identidad de género, su expresión de género o la percepción de su género- abarca una serie de comportamientos.

Para realizar su investigación, la agencia federal de datos exploró cinco dimensiones de la violencia basada en el género: *comportamiento sexual no deseado en público, *comportamiento sexual no deseado en línea, *comportamiento sexual no deseado en el lugar de trabajo, *agresión sexual y *agresión física.

La agencia federal revela que el 11% de las minorías sexuales encuestadas informó de que había sido agredida física o sexualmente en los 12 meses anteriores a la encuesta, que se realizó en 2018.

Esta proporción es en realidad tres veces mayor que la de los encuestados heterosexuales, donde la tasa es del 4%.

En el estudio también se determinó que los miembros de las minorías sexuales de Canadá tenían el doble de probabilidades que los heterosexuales de haber sido víctimas de actos violentos a partir de los 15 años de edad.

A partir de los 15 años, los canadienses de minorías sexuales (59%) también tenían muchas más probabilidades que los canadienses heterosexuales (37%) de haber sido agredidos física o sexualmente por alguien que no era una pareja íntima.

-Extracto del resumen de la Oficina de Estadísticas del Canadá

Las minorías sexuales también tenían más probabilidades que los canadienses heterosexuales de denunciar conductas inapropiadas en público (57% frente a 22%), en línea (37% frente a 15%) y en el trabajo (44% frente a 22%) en los 12 meses anteriores a la encuesta.

Por otra parte, los canadienses transexuales tenían más probabilidades de declarar que su salud mental era más mala que la de sus homólogos cisgéneros, y también tenían más probabilidades de haber pensado seriamente en el suicidio en su vida, además de ser más propensos sufrir de ansiedad.

Otros datos

*Las mujeres bisexuales son las que más probabilidades tienen de informar de comportamientos sexuales no deseados en público

*Un tercio de los canadienses de minorías sexuales experimentaron comentarios no deseados sobre su orientación sexual en público

* Los canadienses de minorías sexuales tienen el doble de probabilidades de experimentar conductas inapropiadas en línea

*Los canadienses de minorías sexuales tienen el doble de probabilidades de tener un comportamiento sexual no deseado en el trabajo

“Esta investigación tiene por objeto apoyar el desarrollo de políticas y programas basados en pruebas mediante la supervisión y la presentación de informes sobre cuestiones relacionadas con el género, la diversidad y la inclusión”.

-Estadísticas Canadá

Parte del vocabulario LGBT

Heterosexual: Una persona sexualmente atraída por alguien del sexo opuesto

Homosexual: Una persona sexualmente atraída por una persona del mismo sexo

Bisexual: Una persona sexualmente atraído por los hombres y mujeres

Pansexual: una persona romántica o sexualmente atraída por otra persona sin distinción de sexo

Asexual: una persona que no ve el sexo como importante y puede vivir sin sentir la necesidad

Transgénero: una persona cuyo sexo no coincide con el sexo asignado al nacer

Binario: limita la identidad de género al masculino y femenino

No binario: fuera del binario hombre-mujer

Más información:

Canadá promete protección total a las personas transexuales

Canadá, el mejor destino para los turistas LGBTQ

Canadá celebra los 50 años del Orgullo Gay

Radio Canadá- Estadísticas Canadá- RCI