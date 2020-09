Artritis, una enfermedad invisible que afecta a millones en Canadá

«La artritis es una enfermedad grave. Es el problema de salud crónico más común en Canadá y tiene un efecto devastador en las personas, causandoles dolor, limitando su movilidad y socavando su calidad de vida. Y, lamentablemente, la artritis no se puede curar. «

-Trish Barbato, presidenta y directora ejecutiva de The Arthritis Society.

Cuando alguien dice artritis se piensa inmediatamente en una persona mayor que, probablemente haya pasado gran parte de su vida realizando trabajos físicos con las manos, y generalmente en climas húmedos. Sin embargo, la realidad de la enfermedad es bien distinta. Es por eso que la Sociedad de Artritis de Canadá designó septiembre como el mes de concientización de la enfermedad.

La artritis se caracteriza por la inflamación de las articulaciones y otras partes del cuerpo. La inflamación produce dolor, rigidez, enrojecimiento e hinchazón. La inflamación puede causar daños extensos, a menudo permanentes, en las áreas afectadas, lo que resulta en la pérdida de la función y la discapacidad. De allí la importancia del diagnóstico temprano.

La artritis puede afectar a casi cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia sus víctimas son las caderas, las rodillas, la columna vertebral u otras articulaciones que soportan peso.

Es una enfermedad crónica, lo que significa que afecta a las personas que la padecen de forma continua, permanente o recurrente durante períodos que van desde varios meses hasta toda la vida.

Datos de la artritis en Canadá *La artritis reagrupa a más de 100 afecciones que afectan las articulaciones y otros tejidos. *Seis millones de personas en Canadá tienen la enfermedad, lo que representa uno de cada cinco canadienses. *1,3 millones de personas afectadas viven en Quebec, segunda provincia más importante en términos demográficos después de Ontario. *Más de la mitad de las personas que padecen artritis tienen menos de 65 años y casi el 60% son mujeres. *1 de cada 4 personas sufrirá de esta enfermedad para 2040. * Hay 24.000 niños con artritis. *La artritis es incurable. Fuente: Sociedad de Artritis de Canadá

El mito de que afecta solamente a los mayores

Jeannie Daigle, joven enfermera de 22 años de Quebec fue diagnosticada por primera vez a los 14 meses. Entre los 5 y 16 años no tuvo dolor ni síntomas por lo que creyó que la artritis juvenil era cosa del pasado. Hasta que la realidad la atrapó con una nueva crisis.

Dice que la gente tiene problema en tomar en serio esa enfermedad.

“Es una enfermedad invisible. El hecho de que no tenga muletas no significa que no cause dolor”. Y es muy consciente que la artritis no es una enfermedad de los mayores.

Laurie Bérubé se graduó en 2012 como médica. En 2016 , le diagnosticaron artritis. En 2017, tuvo que dejar de ejercer como obstetra-ginecóloga.

A los 38 años, se da cuenta del desconocimiento vinculado a esta enfermedad.

“A menudo vemos cierto nivel de incomprensión tanto entre las personas cercanas como en nuestro entorno laboral”.

La artritis primero atacó sus manos, muñecas y hombro derecho antes de volverse más severa. Su condición física ya no le permitió realizar partos y cirugías.

Hoy la Dra. Laurie Bérubé no puede abrir una botella de agua, no puede salir de su casa sin su bastón y silla de ruedas en el maletero del auto, por si los necesita.

Más del 79% de los que respondieron a una encuesta reciente de la Sociedad de Artritis de Canadá dicen que las personas no se toman la enfermedad en serio.

La artritis es incurable, lo que significa que una persona diagnosticada con artritis tendrá que lidiar con los desafíos y las devastadoras consecuencias de la enfermedad a lo largo de su vida.

Dado que la artritis se manifiesta de forma diferente en cada persona, el tratamiento debe adecuarse a cada paciente. Para eso es esencial la ayuda del médico de familia, el reumatólogo, fisioterapeuta, cirujano entre otros.

«En nuestra especialidad, nuestros pacientes no mueren», le dijo a CBC la Dra. Claire Bombardier, directora de la división de reumatología de la Universidad de Toronto.

«Nuestros pacientes viven con dolor y, a menudo, en un dolor silencioso, un dolor invisible, y se vuelve obvio cuando se derrumban. Tienen que dejar de trabajar. Hay todo tipo de impactos en la vida: la gente tiene que mudarse de casa porque no pueden subir y bajar escaleras, no pueden ir al baño, necesitan que otras personas los ayuden «.

La Sociedad de Artritis de Canadá dedica el mes de septiembre a crear conciencia sobre la enfermedad.

Artritis Canadá- Radio Canadá-RCI