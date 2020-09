Margaret Atwood, Premio Literario de la Paz de Dayton 2020

“Cuanto más cerca estamos de una persona, nos dicen los psiquiatras, más difícil es asesinarla. Quizás esa sea la forma en que la lectura conduce a la paz: nos acerca. Si siento que te conozco, te entiendo y me gustas, ¿por qué querría hacerte la guerra? Esa, en todo caso, es nuestra esperanza. Sin duda nos vendría bien un poco de esperanza ahora mismo. «

– Margaret Atwood, premio a la trayectoria del Premio Literario de la Paz de Dayton 2020.

El premio es una celebración al poder de la literatura como lo expresan sus objetivos.

*Promover la paz animando a las personas a leer, compartir y apreciar las obras literarias sobre la paz,

*Promover el reconocimiento de la literatura como fuerza para el logro de la paz,

*Establecer premios para reconocer a los escritores y el papel que juegan sus libros en la educación de la gente sobre la paz.

Lleva el nombre de Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award, del diplomático estadounidense que negoció los acuerdos de paz de Bosnia de 1995 alcanzados en la ciudad de Ohio.

Atwood, una prolífica escritora de poesía, ficción, no ficción, ensayos, cómics y, últimamente, tweets, ha ganado notoriedad en países incluso de habla hispana, como Argentina, gracias a The Handmaid’s Tale, su exitosa novela de 1985 sobre un futuro distópico en el que las mujeres son subyugadas después de un derrocamiento del gobierno de Estados Unidos.

Algunos lectores de The Handmaid’s Tale vieron en el autoritarismo de Gilead similitudes con el ascenso del republicano Donald Trump a la presidencia en las elecciones de 2016. La adaptación televisiva protagonizada por Elisabeth Moss generó aún más comentarios, y mujeres vestidas con capas rojas y gorros blancos, como se representaba a las criadas en el libro y la serie de televisión, se hicieron presentes en manifestaciones políticas a través del mundo.

Sharon Rab, fundadora y presidenta de la Fundación del Premio Literario de la Paz de Dayton, elogió a Atwood por el éxito popular con una escritura que también educa a las personas sobre cuestiones ambientales y de justicia social urgentes.

«Margaret Atwood sigue recordándonos que no se puede pensar que ‘Esto no puede suceder aquí’; cualquier cosa puede suceder en cualquier lugar dadas las circunstancias adecuadas, y ahora mismo, con el desprecio por las instituciones democráticas en aumento, sus lecciones son más vitales que nunca.”

Atwood publicó su primer libro de poesía, Double Persephone, en 1961. Desde entonces, ha publicado 17 novelas, incluidas Cat’s Eye, Alias ​​Grace, The Blind Assassin, por la que ganó el premio Booker en 2000, y la trilogía MaddAddam. The Testaments, su secuela de 2019 de The Handmaid’s Tale, fue uno de los libros más vendidos del año.

El premio Dayton tiene un premio de $ 10,000. Los ganadores anteriores incluyen a John Irving, Gloria Steinem y Elie Wiesel.

