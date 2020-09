Marihuana en Canadá: las ganancias se hacen humo para Aurora Cannabis

Según los datos del Departamento de Estadísticas de Canadá, hasta abril de este año la actividad económica en la industria de la marihuana legal se triplicó en el país desde su legalización en 2018.

La industria del cannabis genera unos 8.160 millones de dólares para la economía del país, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas del Canadá.

La industria legal del cannabis contribuyó con unos 3.960 millones de dólares al producto interno bruto de Canadá hasta febrero, según el Departamento de Estadísticas de Canadá. Eso representa un aumento del 215% desde que se legalizó el cannabis recreativo en octubre de 2018.

También se estima que el mercado ilícito contribuye con 4.130 millones de dólares a la economía del país. Eso significa una disminución de alrededor del 21% desde octubre de 2018.

Dentro del mercado lícito, Aurora Cannabis Inc. es una de las compañías canadienses de producción de marihuana -fumar marihuana es legal en Canadá- que pensó que el amor de los canadienses por la célebre y difamada planta se transformaría en excelentes ganancias.

La realidad mostró que producir esta hierba no siempre es buen negocio. Esta compañía de cultivo y comercialización de cannabis, con sede en Edmonton, informó el martes que incurrió en pérdidas de 3.300 millones de dólares en el año fiscal 2020, incluyendo 1.860 millones de dólares en su último trimestre debido a grandes costos de degradación.

Miguel Martin, quien fue nombrado el 8 de septiembre director ejecutivo de la empresa, admitió que la compañía ha perdido su primera posición en el mercado canadiense de consumo de cannabis.

Esta caída le ha obligado a hacer una revisión inmediata de las operaciones de la empresa, incluso después de que Aurora despidió a miles de trabajadores este año.

«La compañía realmente se distrajo de muchas maneras por el restablecimiento tanto del personal como la producción», dijo Martin a los analistas.

La canadiense Aurora Cannabis Inc. cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Nueva York. A finales de septiembre de 2018, Aurora Cannabis contaba con ocho instalaciones de producción autorizadas, cinco licencias de venta y operaciones en 25 países.

Esta empresa tiene una capacidad de producción de 625.000 kilogramos anuales de cannabis. Aurora es la segunda empresa de cannabis del mundo por capitalización bursátil, después de Canopy Growth Corporation.

Ante este desolador panorama financiero, Miguel Martin tiene previsto revisar las operaciones de la empresa apoyándose en marcas de marihuana como San Rafael ’71, Daily Special, CanniMed y Reliva ampliando su oferta de productos asequibles y concentrando su atención a los formatos de cannabis emergentes como los pre-enrollados de hierba, o porros, los vapores, los concentrados y los comestibles.

«Eso es lo que ha funcionado para otros y las recompensas han sido mayores. Si se observa lo que nuestros competidores han hecho con éxito, no hay nada en nuestra cartera o en nuestro conjunto de capacidades que me haga pensar que no tenemos lo que ellos tienen».

Miguel Martin, director ejecutivo de Aurora Cannabis Inc.

Estas declaraciones de Martin se producen en circunstancias en las que la empresa marihuanera Aurora reportó 1.6 billones de dólares en saneamientos de buena voluntad, 86.5 millones de dólares en amortizaciones relacionadas con sus instalaciones de producción y 135.1 millones de dólares en cargos de inventario.

La compañía no reveló sus ganancias por acción para el trimestre, pero los analistas esperaban que la compañía reportara una pérdida de 42 centavos por acción.

Su cuarto trimestre ajustado de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones fue negativo, con una cifra de 34,6 millones de dólares, comparado con una pérdida de 50,4 millones de dólares el año pasado.

Los ingresos netos alcanzaron los 72,1 millones de dólares en los tres meses que finalizaron el 30 de junio, una caída de casi el 30 por ciento con respecto a los 98,9 millones de dólares que reportó el año pasado.

El director financiero de Aurora Cannabis, Glen Ibbott señaló que muchos de los problemas de la empresa se deben a la caída de los ingresos netos de los consumidores de cannabis en un 9%, a unos 35,5 millones de dólares en el trimestre.

Daily Special, la marca de descuento de Aurora, representó el 62% de los ingresos de los consumidores por concepto de hierba en el trimestre, en comparación con el 35% en el trimestre anterior, dijo.

También se registraron disminuciones en la venta de extracto de cannabis por un valor de 1,5 millones de dólares debido a la disminución de las ventas de productos de vapeo, en el que Martin está basando la recuperación de las finanzas.

“Hay que mirar los datos de los próximos meses para ver la trayectoria de nuestro éxito en el mercado de consumo canadiense», dijo Martin.

Fuentes: CBC / T. Deschamps / Bloomberg / Canadian Press / RCI