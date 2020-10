Google promete pagar a productores de contenidos, pero no convence a todos

Ya en su discurso del trono el pasado miércoles, el gobierno liberal del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró que «los gigantes de la web están apropiándose del dinero de los canadienses mientras imponen sus propias prioridades», refiriéndose a las prácticas de Facebook y Google de utilizar contenido ajeno, por el que no pagan regalías, para vender publicidad.

En el discurso, leído por la gobernadora general Julie Payette en Ottawa, el gobierno canadiense prometió que «las cosas deben cambiar, y cambiarán». Por su lado, el ministro canadiense de Patrimonio, Steven Guilbeault, manifestó su intención de enfrentarse a las empresas de Silicon Valley para proteger a los medios y productores canadienses de contenidos.

Aunque Canadá es un actor más en esta pugna mundial, estos esfuerzos parecen empezar a dar resultados. Ahora el gigante Google, filial del grupo Alphabet, anunció un plan para pagar 1.000 millones de dólares a compañías editoriales de todo el mundo por su contenido en los próximos tres años.

Esta medida, anunciada este jueves por Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, es una iniciativa medida que podría ayudar a esta empresa transnacional a ganar simpatías en momentos en que aumentan las intenciones reguladoras en distintas partes del mundo para hacer que Google rinda cuentas de sus actos y pague impuestos.

Los editores de noticias de medios demandan desde hace tiempo que el motor de búsqueda de Internet más popular del mundo pague compensación por el uso de sus contenidos. En esta lucha, los grupos de medios de comunicación europeos están a la cabeza.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, dijo que un nuevo producto llamado Google News Showcase será lanzado primero en Alemania y en Brasil, con la participación de publicaciones como Der Spiegel, Stern, Die Zeit, Folha de S.Paulo, Band e Infobae.

La nueva iniciativa, Google News Showcase, será lanzada más tarde en Bélgica, India, Países Bajos y otros lugares. Unos 200 grupos mediáticos de varios países, incluyendo Canadá, Argentina, Australia, Reino Unido, Brasil, y Alemania se han sumado al proyecto.

Pichai explicó en su blog que este compromiso financiero, que es uno de los más grandes de la empresa, servirá para pagar a los productores por la creación y presentación de contenidos de alta calidad para ofrecer “una experiencia diferente de noticias en internet”.

La empresa matriz de Google, Alphabet, reportó una ganancia neta de 34.3 mil millones de dólares en ingresos de casi 162 mil millones de dólares el año pasado.

La nueva oferta informativa de Google, que permitirá a los medios participantes elegir y presentar sus noticias, será lanzada utilizando la aplicación Google News en los dispositivos Android y eventualmente estará también disponible en los dispositivos de Apple.

Según el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, lo que distinguirá esta nueva producción será el hecho de que la elección editorial de las noticias será llevada a cabo por los productores de contenidos, quienes escogerán qué historias mostrar a los lectores y la forma de presentarlas.

El editor alemán del Grupo Spiegel acogió con satisfacción el proyecto.

«Con Google News Showcase y la nueva integración de contenido editorial como el producido por Der Spiegel, Google está mostrando que toman en serio el apoyar al periodismo de calidad en Alemania. Estamos satisfechos de ser parte de esto desde un principio».

Stefan Ottlitz, director general del Grupo Spiegel.

Por su lado, el Consejo Europeo de Editores (EPC), entre cuyos miembros se encuentran News UK, The Guardian, Pearson, The New York Times y Schibsted, no mostró entusiasmo ante esta iniciativa.

«Al lanzar un producto, ellos (Google) pueden dictar los términos y condiciones, socavar la legislación diseñada para crear condiciones para una negociación justa, afirmando al mismo tiempo que están ayudando a financiar la producción de noticias».

Angela Mills Wade, directora ejecutiva del Consejo Europeo de Editores.

Google también está negociando con los medios franceses, que son los críticos más comprometidos y que denuncian constantemente las prácticas comerciales del gigante de la tecnología.

Por su parte, Australia quiere obligar a Facebook y Google a compartir los ingresos por publicidad con los grupos mediáticos locales a fin de evitar su desaparición.

Las prácticas comerciales de Google han devastado a los medios de prensa tradicionales, como los periódicos, no solo al privarlos de ingresos por ventas de publicidad sino también al vender publicidad utilizando contenidos de esos mismos medios afectados, a los que Google no les paga regalías por su uso, una práctica que también caracteriza a Facebook.

Fuentes: Reuters / Canadian Press / CBC / RCI