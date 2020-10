«Sin La Habana» | Un triángulo amoroso de inmigración y danza

Kaveh Nabatian

Cineasta y músico iraní-canadiense, Kaveh Nabatian ha dirigido ficciones, videos musicales y documentales en todo el mundo: desde Nunavut hasta Haití, desde la India hasta Cuba y, por supuesto, en su casa de Montreal.

Kaveh Nabatian es trompetista en la Bell Orchestra ganadora del más prestigioso premio musical de Canadá, el Juno, en 2010. También compone música para varias bandas sonoras cinematográficas.

Sus proyectos más recientes incluyen la orquestación de un proyecto de largometraje colectivo, The Seven Last Words; su documental sobre Leonard Cohen, A Crack in Everything; y colaboraciones en los videoclips de Arcade Fire, Kahlil Joseph y Half Moon Run.

Sus obras de ficción se combinan con imágenes y sonidos evocadores que resaltan historias humanas y presentan personajes al margen de la sociedad.