Películas en pandemia: cine, elecciones en Estados Unidos e inmigración

En momentos en que la atención y las miradas del mundo político comienzan a centrarse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tendrán lugar dentro de dos semanas, el cine en tiempos de pandemia no acerca una mirada poco habitual en torno a los comicios en los vecinos del sur.

Una programación de 5 películas, reunidas bajo el ciclo denominado “escale « Élections américaines” (escala “Elecciones estadounidenses”), nos arroja luz sobre el contexto en el que se han llevado a cabo las votaciones en el pasado, en ocasiones, bajo un ambiente explosivo de tensión, reclamos, enfrentamientos, injusticia y muerte.

El ciclo fue ideado por el periodista Fabien Deglise, que cubre la actual campaña electoral, en la que se definirá si el candidato republicano Donald Trump se mantiene otros 4 años al frente de la presidencia de su país o si, por el contrario, es sustituido por su rival demócrata Joe Biden, como nuevo ocupante de la Casa Blanca.

Entre la películas que se podrán ver se encuentra I Am Not Your Negro, que traza un recorrido implacable sobre el racismo desde el pasado hasta nuestros días. La cinta plasma la mirada de su realizador Raoul Peck, cineasta y activista político de origen haitiano, que revisa la historia del movimiento estadounidense de derechos civiles, basándose en los textos del escritor afroamericano James Baldwin.

En la misma línea, también se proyectará Whose Streets? de Sabaah Folayan y Damon Davis, sobre el auge del movimiento Black Lives Matters, impulsado tras la muerte de Michael Brown, un afroamericano que cayó abatido por disparos de la policía el 9 de agosto de 2014 en la localidad de Ferguson, en el estado de Missouri. El documental fue estrenado en 2017 en el marco del prestigioso festival de cine Sundance.

Por su parte, Broken Land, de Stéphanie Barbey y Luc Peter, nos muestra desde adentro la vida en una pequeña comunidad sureña de Estados Unidos, casi en el límite con México, que vive a la sombra del muro erigido por las autoridades de Washington para, supuestamente, protegerlos de los migrantes ilegales que invaden el territorio a diario, pero a los que nunca ven. “No es paranoia, es sólo un modo de vida”, dice el eslogan del filme, para definir el ambiente respirable en pleno desierto, con un invasor desconocido, al que las autoridades no dudaron en acusar de querer entrar al país para someterlo a la delincuencia.

En tanto, The Brink de Alyson Klayman, nos adentra en el fenómeno del resurgimiento y expansión de los movimientos de extrema derecha, tan en boga en nuestro días y omnipresentes en varias regiones de Estados Unidos. La película lleva al espectador al mundo de Steve Bannon, ex director de la campaña presidencial de Trump y ex presidente de Breitbart News, una plataforma de la extrema derecha americana.

Tal vez como contracara del delirio de la extrema derecha,el cineasta quebequense Helgi Piccinin nos lleva a un espectro político completamente diferente.

Crédule incrédule, capta un equipo demócrata en Boston, durante las últimas horas de las elecciones estadounidenses de 2016, que terminaron con la derrota de la candidata demócrata Hillary Clinton, en medio de una campaña abrumada por la falsa información, inaugurando una era en la que la barrera entre lo verdadero y lo falso se torna cada vez más difícil de distinguir.

La inmigración también

De igual modo, la temática de la inmigración, tan presente en la política, las sociedades y los debates, tanto en Canadá como en Estados Unidos, es abordada por tres películas de realizadores quebequenses, disponibles a partir de este viernes 23 de octubre.

Figure d’Armen, en la que la cineasta Marlene Edoyan pinta un poderoso retrato de Armenia una nación que se enfrenta a cuestiones universales como el idioma, la identidad y la migración. Una reivindicación de la propia historia y la esperanza del renacimiento de un país devastado por las crisis y la guerra.

Loin de Bachar, de Pascal Sánchez, cuenta la conmovedora historia de una familia de Montreal que lucha contra los tormentos del conflicto en el que viven sus seres queridos en su Siria natal, de la que debieron de huir luego de tomar parte en los alzamientos populares contra Bachar al-Assad.

La langue est donc une histoire d’amour, dirigida por Andrés Livov, lleva al espectador a una clase de lengua francesa para recien llegados, en el corazón de las historias de dolor y esperanza de los alumnos que convergen en el aula de un profesor que encarna la humanidad, el altruismo y la devoción.

Las películas sobre la inmigración ya están disponibles, mientras que las referidas a las elecciones en Estados Unidos serán puestas en línea a partir del viernes 30 de octubre, todas a través de la plataforma Tenk.