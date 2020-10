PayPal permitirá comprar y vender criptomonedas en su plataforma

La empresa PayPal anunció formalmente su ingreso al mercado de las criptodivisas el miércoles de esta semana, permitiendo de esta manera a aquellos clientes que lo deseen, comprar, vender y mantener monedas virtuales como Bitcoin, Etereum, Bitcoin Cash entre otras, usando su plataforma en línea, permitiendo así los pagos digitales, principalmente en Estados Unidos en la primera etapa. La totalidad de los clientes de PayPal podrán realizar compras dentro de la red de comerciantes de dicho sistema (aproximadamente 26 millones de comercios), a partir de principios de 2021, informó la compañía co-fundada por el emprendedor e inventor Elon Musk, en un comunicado en línea.

Hasta el momento, el acceso a las criptomonedas era complejo pues había que crear un monedero virtual donde poder depositar dichas monedas digitales. El proceso más popular (existen varios en la actualidad) era crear una cuenta a través de una aplicación particular, la “Bitcoin Wallet” de cadena de bloques, existente para las plataformas más populares para teléfonos inteligentes. A partir de ahí, el proceso demandaba la adquisición de Bitcoins, generalmente con tarjetas de crédito, dentro del entorno de la aplicación o en las casas de cambio. Una vez realizada la compra, dichas monedas virtuales aparecerían en la billetera virtual aproximadamente 2 días después, y a partir de ese momento, el cliente podía utilizarlas para compras puntuales (numerosos comercios aceptan ahora este tipo de divisas).

Según lo informado por la plataforma en su comunicado, “los consumidores podrán convertir instantáneamente su saldo de la criptomoneda seleccionada a moneda fiduciaria, con certeza de valor y sin cuotas incrementales”. En el mismo mensaje, PayPal explicó que los comerciantes no tendrán ningún tipo de cargos adicionales ya que todas las transacciones se liquidarán en moneda fiduciaria a tarifas actuales de PayPal.

El comunicado de prensa de PayPal explica que la migración hacia los pagos digitales y las representaciones digitales de valor sufre una aceleración muy puntual, impulsada por la presente pandemia de COVID19, y el creciente interés hacia las monedas digitales por parte de los bancos centrales tradicionales y los consumidores en general. Es por eso que la empresa lanzó este nuevo servicio que permite comprar, retener y vender criptomonedas directamente desde la cuenta de PayPal.

La agencia Reuters informó que en realidad, esta no es la primera compañía de tecnología que permite a los usuarios comprar y vender este tipo de monedas. Square Inc. y la firma de aplicaciones de comercio de acciones Robinhood Markets Inc. ya permitían el manejo de criptodivisas aunque la diferencia con PayPal reside puntualmente en la cantidad de gente a nivel global que usa dicha aplicación para pagos en general en la actualidad, y por la cantidad de negocios que aceptan pagos a través de dicha plataforma. La empresa, con sede en San José, California, tiene aproximadamente 346 millones de cuentas activas en todo el mundo y logró el proceso de 222 mil millones de dólares en pagos en el segundo trimestre de este año.

La tendencia hacia las monedas digitales ha aumentado drásticamente este último tiempo. Hace algunas semanas, el Banco Central de Canadá, entre varios bancos centrales de países industrializados, expresó su intención de explorar las capacidades de dicha entidad para lanzar en un futuro próximo, una moneda digital oficial canadiense debido al cambio de conducta inducido por la pandemia reinante, como por ejemplo, el poco uso de la moneda física y el aumento drástico del consumo en línea.

Otro proyecto de moneda virtual, que quedó en el olvido luego de varios intentos fue el plan conocido como “Libra”. En ese caso fue Facebook que, con la ayuda de PayPal, habían avanzado en el lanzamiento de una criptomoneda mundial dentro de la plataforma de la popular red social, que finalmente quedó en el olvido después de unos meses de revuelo.

Según los especialistas, este nuevo sistema podría marcar un antes y un después en el mundo de la criptomoneda, pues este tipo de divisas tienen la tendencia a ser volátiles e imprevisibles, lo que atrae mucho a los especuladores del circuito financiero y del mundo en general. Al ser tan inestables, es bastante menos apreciada en el circuito de los comerciantes y compradores de a diario. Con este movimiento, el uso de las criptodivisas podría extenderse al consumidor en general y lograr cierta estabilidad. El sitio de información de tecnología Xataka publicó en un blog que el objetivo de PayPal es, además de fortalecer su propia plataforma, es favorecer la utilidad de este tipo de divisas como instrumento de intercambio. La empresa asegura tener la capacidad para “ayudar a la comprensión, el pago y la interoperabilidad de estos nuevos instrumentos de intercambio”.

