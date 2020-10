Con la pandemia aumentó la explotación de los trabajadores migrantes 

Mucho antes de la aparición de la pandemia en Canadá, la situación de muchas trabajadoras domésticas migrantes ya era difícil debido a la vulnerabilidad de su situación laboral. Esto porque el trabajo doméstico se realiza a puerta cerrada, fuera de la mirada pública y los ojos de las autoridades.

Un informe elaborado en 2015 por la Asociación de trabajadoras domésticas de la Costa Oeste de Canadá estableció cuatro características del trabajo doméstico que contribuyen a la vulnerabilidad de estos trabajadores.

La primera es que se trata de un trabajo que se hace en los hogares de los empleadores canadienses. La segunda es que esa intimidad se traduce en unas relaciones empleador-empleado muy desiguales. La tercera es que el trabajo doméstico es visto como un «trabajo de mujeres», de poco valor y bajo estatus. La cuarta es el aislamiento y la invisibilidad de las trabajadoras.

Según la Organización Internacional del Trabajo, un organismo de las Naciones Unidas encargado de supervisar las condiciones laborales en todo el mundo, en la actualidad, existen unos 67 millones de trabajadores domésticos en el mundo. Esta cifra no incluye a la infancia que también hace este tipo de trabajo.

Otro dato importante es que el 83 por ciento de estos trabajadores domésticos en el mundo son mujeres.

El 28 de octubre, la Red de Derechos de los Migrantes, una organización fundada en 2007 en Toronto, publicó un informe titulado “Detrás de las puertas cerradas: explotación de los trabajadores migrantes de cuidados a domicilio durante la pandemia del Covid-19”.

En ese informe, que presenta los testimonios de abusos sufridos por cientos de trabajadores domésticos migrantes durante la pandemia de COVID-19, el grupo de defensa de los derechos de estos trabajadores pide que se les conceda la condición de inmigrante permanente a todos ellos.

Esta organización sostiene que la pandemia ha empeorado las condiciones de los trabajadores domésticos y que el racismo es la causa de gran parte del trato negativo, que incluye un aumento de la explotación laboral y la acumulación de salarios que no son pagados.

El informe fue elaborado a partir de una encuesta hecha a más de 20 trabajadores de todo Canadá que vinieron del extranjero para cuidar a niños, ancianos y personas con discapacidad.

Casi 1 de cada 2 encuestados que siguieron trabajando durante la pandemia informaron de que tuvieron que trabajar más horas. Más del 40% de los encuestados también informaron que no se les pagaba las horas extras de trabajo, con un promedio de aproximadamente 226 dólares de salarios no pagados por semana, lo que equivale a unos 6.552 dólares de salarios no pagados por cada trabajador en los últimos seis meses.

La encuesta se llevó a cabo en los últimos dos meses utilizando un enlace enviado por la Red de Derechos de los Migrantes a través del correo electrónico y las redes sociales como Facebook y WhatsApp.

Más de uno de cada tres encuestados informaron que perdieron sus trabajos durante la pandemia. De los que perdieron el trabajo, la tercera parte dijo que tuvo problemas para acceder a programas como la Prestación de emergencia de Canadá o al Seguro de empleo.

Uno de cada tres encuestados que siguieron trabajando también informó que sus empleadores no les dejaban salir de la casa, tomar el transporte público, ir a comprar alimentos o visitar a los médicos durante la pandemia, dice el informe.

«El racismo subyacente en esta negación de la libertad es evidente: incluso cuando los empleadores entraban y salían de casa, las trabajadoras, principalmente mujeres del sudeste asiático, así como del Caribe, África y el sur de Asia, eran tratadas como vectores de enfermedades», dice el informe.

La Red de Derechos de los Migrantes afirma que el no tener el estatus de residente permanente dificulta que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos. La residencia permanente daría a los trabajadores «la posibilidad de dejar un mal trabajo y presentar una queja sin temor a represalias».

En una petición en línea, esta organización con sede en Toronto pide el establecimiento de un «sistema de inmigración de un solo nivel, en el que todas las personas en Canadá tengan los mismos derechos».

«Todos los migrantes, refugiados, estudiantes, trabajadores e indocumentados del país deben ser regularizados y recibir ahora, y sin excepción, un estatus de inmigració. Todos los migrantes que lleguen en el futuro deben hacerlo con un estatus de inmigración completo y permanente».

El informe ofrece una serie de recomendaciones para mejorar las condiciones de vivienda, atención de la salud y empleo, así como la otorgación inmediata de la residencia permanente a estos trabajadores.

El miércoles por la tarde, la directora de Salud Pública de Canadá, la doctora Theresa Tam, reconoció que algunos grupos en Canadá se han visto afectados de manera desproporcionada por la pandemia del Covid-19.

«Los impactos han sido peores para algunos grupos como los ancianos, los trabajadores que prestan servicios esenciales como la atención a la salud o hacen trabajo agrícola, las poblaciones racializadas, las personas que viven con discapacidades y las mujeres».

Theresa Tam, directora de Salud Pública de Canadá.

«El virus no creó nuevas desigualdades en nuestra sociedad; las expuso y subrayó los impactos de las políticas sociales en nuestro estado de salud», añadió ella.

En respuesta al informe, el gobierno federal reconoció que «esta pandemia ha sacado a la luz algunas lagunas inaceptables en el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFW), y nos comprometemos a solucionarlas».

La declaración conjunta de los ministerios de Inmigración y Empleo también señaló el compromiso del primer ministro Justin Trudeau de «reimaginar» el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales, más específicamente cómo «proteger mejor a los trabajadores, y esto incluye considerar nuevos caminos hacia la residencia permanente».

La Red de Derechos de los Migrantes destacó que más de 10.000 personas junto con unas 350 organizaciones se han unido al llamado de esta organización para pedir un estatus migratorio completo y permanente para todos.

Esta organización también informó que se llevarán a cabo acciones en todo el Canadá los días 1 y 2 de noviembre de 2020, en particular en Montreal, Toronto, Vancouver, Halifax, Sudbury, Niágara y Sherbrooke en apoyo a los trabajadores migrantes que vinieron al país a brindar cuidados a las familias canadiense.

Fuentes: CBC / OIT / Migrant Rights Network / Canadian Press / RCI