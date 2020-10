Senadora canadiense dio dinero para la reelección de Donald Trump

La senadora canadiense Lynn Beyak, que en el pasado fue suspendida dos veces del Senado por comentarios ofensivos sobre el sistema de internados para indígenas, donó al Comité Nacional Republicano en mayo a pesar de la existencia de una ley electoral estadounidense que prohíbe las contribuciones a la campaña por parte de ciudadanos extranjeros.

Según los registros de la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos, Beyak donó 300 dólares al partido del presidente Donald Trump. Para llevar a cabo esta donación, ella declaró una vivienda en el pueblo de Dryden, Nueva York, como su residencia y suministró un código postal de esa zona.

En realidad, la senadora Beyak vive en la localidad Dryden, ubicada en el noroeste de la provincia de Ontario.

Según la Ley Federal de Campaña Electoral de los Estados Unidos y de los reglamentos de la comisión, los extranjeros están prohibidos de hacer cualquier contribución en relación con cualquier elección federal, estatal o local en los Estados Unidos.

Esa ley también prohíbe cualquier contribución o donación a cualquier comité u organización de cualquier partido político nacional, estatal, distrital o local.

Quienes cometan a sabiendas y voluntariamente tales infracciones a la ley pueden sufrir sanciones según la Ley Federal de Campaña Electoral, un proceso penal, o ambas cosas, según la comisión.

Aunque se les prohíbe hacer donaciones, los extranjeros pueden ofrecerse como voluntarios para un candidato o comité político de los Estados Unidos siempre y cuando no reciban ninguna compensación.

Al hacer su contribución, Beyak declaró su ocupación como «jubilada», aunque en ese momento todavía era miembro del Senado canadiense.

La fuente informativa VICE News fue la primera en informar sobre la contribución de la senadora canadiense a la campaña del candidato republicano a la reelección.

En una declaración a ese medio de comunicación, la oficina de Beyak confirmó que la senadora hizo efectivamente esa contribución pero que el dinero fue enviado por «error».

VICE informó que después de hacer averiguaciones sobre la donación, la oficina de Beyak dijo que el dinero sería devuelto. Un miembro del personal de la polémica senadora dijo que el dinero estaba «siendo devuelto en su totalidad, simplemente porque se trataba de un error».

La oficina de Beyak no respondió inmediatamente a la solicitud del difusor público CBC de comentarios y aclaraciones sobre si Beyak, una ex agente inmobiliaria, tiene o no la doble ciudadanía canadiense-estadounidense.

En febrero de 2020, Beyak fue suspendida por sus colegas por el resto de la sesión parlamentaria por no haber completado la formación antirracista que se le pidió que siga la última vez que fue expulsada temporalmente de la Cámara Alta por publicar cartas racistas en su sitio web financiado por los contribuyentes.

Las cartas en cuestión fueron enviadas después de que el difusor público CBC informó sobre los comentarios que hizo Beyak sobre el sistema de escuelas residenciales en marzo de 2017.

En ese entonces Beyak elogió a los «bien intencionados» instructores de esas escuelas y regañó a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación por no «centrarse en lo bueno» que produjeron esas instituciones que buscaban asimilar a los niños indígenas a la cultura dominante, buscando borrar sus propias raíces culturales.

Para los indígenas canadienses que por décadas fueron internados en esas instituciones, tales escuelas representan un acto de genocidio cultural contra las naciones originarias en el país.

El pasado otoño, el comité de ética del Senado publicó detalles sobre las desafortunadas sesiones de formación sobre temas indígenas que la senadora Beyak debía seguir con la colaboración de la Federación de Centros de Amistad Indígena de Ontario (OFIFC)

Según el informe, la senadora mostró poco interés en el material del curso porque consideró que «la capacitación es irrelevante porque será reintegrada de todos modos» al Senado.

Beyak dijo repetidamente a los instructores que no le interesaba el pasado, sino que se centraba más bien en discutir asuntos actuales, como el uso adecuado de los impuestos y el déficit de infraestructura en las Primeras Naciones.

«La historia no tiene nada que ver con el racismo. Se trata de lo que tu gente le hace a tu propia gente», dijo Beyak según el informe.

«En nuestra evaluación, la Senadora Beyak no está interesada en confrontar su mal informado entendimiento de las realidades contemporáneas de los pueblos indígenas en Canadá. La senadora no está abierta a aprender sobre la historia canadiense, las políticas actuales canadienses que afectan a los pueblos indígenas, ni está dispuesta a contemplar nuestro futuro compartido, inspirada por el espíritu de reconciliación», concluyó el informe de la OFIFC.

La suspensión de Beyak terminó cuando el Primer Ministro Justin Trudeau prorrogó el Parlamento.

Actualmente Beyak ha vuelto a cobrar su salario completo, unos 157.600 dólares al año, y tiene acceso a los recursos del Senado.

Beyak, que fue nombrada por el ex primer ministro conservador Stephen Harper, fue expulsada del caucus conservador en enero de 2018. Posteriormente apoyó al líder del Partido del Pueblo, Maxime Bernier, un político considerado de extrema derecha, en la última campaña electoral.

Fuentes: CBC / J. P. Tasker / Canadian Press / RCI