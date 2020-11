Canadá vive su «verano indio», una calidez otoñal con nombre controvertido

En Canadá se conoce como Verano Indio o Verano de los Indios (Été indien | Indian Summer) a un clima excepcionalmente cálido en un período del otoño que va de mediados de septiembre hasta mediados de noviembre.

Según los meteorólogos, este periodo templado tiene lugar después de un período de heladas y dura por lo menos tres días con temperaturas diurnas cinco grados por encima de lo normal.

En Canadá, los términos indian en inglés e indien en francés (indio, en español) han sido poco a poco descartados en referencia a las Primeras Naciones del país.

En inglés, se utiliza ocasionalmente «indigenous» cuyo signicado en español sería indígena. En francés, por otro lado, ni «indien» ni «indigène» son recomendados.