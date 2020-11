«𝘌𝘯 𝘭𝘢 𝘊𝘶𝘦𝘳𝘥𝘢 𝘍𝘭𝘰𝘫𝘢» | Crónica de un Canadá rebelde

En su mensaje de felicitación al presidente electo, Joe Biden, Justin Trudeau dijo que Canadá y Estados Unidos han sido tradicionalmente aliados en la mayoría de sus políticas económicas y de sus relaciones internacionales. Sin embargo, en 2003, cuando el presidente George W. Bush de Estados Unidos decidió intervenir militarmente en Iraq, Canadá no lo siguió. ¿Por qué?

Un nuevo documental vuelve a ese momento histórico y nos muestra lo que estuvo detrás de esa decisión «rebelde» de Canadá.

«Sur la corde raide / High Wire» muestra el tira y afloja político entre Canadá y su vecino del sur cuando éste afirmó que ir a Iraq era «la única forma» de salir de la crisis provocada en todo el mundo por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

En la cuerda floja es una producción de la Oficina Nacional del Cine de Canadá (ONF / NFB) dirigida por Claude Guilmain. Se basa en los testimonios de varios actores principales, entre ellos Paul Heinbecker, embajador de Canadá ante la ONU, y Jean Chrétien, primer ministro canadiense de la época.