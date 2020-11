Día del Recuerdo: ¿cómo nació la tradición de utilizar la amapola roja?

Este año no hemos podido ver a tantos veteranos en sus mesas con las amapolas rojas. La COVID-19 vino también a trastocar esta tradición, a través de la cual cientos de excombatientes reciben donaciones. Salvo en ciertos espacios comerciales, los miembros de la Real Legión Canadiense no han podido recabar fondos, por lo que existen temores que la campaña no será tan efectiva como en años precedentes.

Para quienes están buscando hacer su donación, la institución puso a la disposición la posibilidad de hacerlo a través de su sitio web. Recordemos en este punto que el dinero recabado a través de la campaña no solo es destinado a ayudar financieramente a los veteranos de las Fuerzas Armadas Canadienses y de la Policia Montada de Canadá y sus familias, sino también para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos, vivienda y hasta transporte, entre múltiples otras labores.

The Royal Canadian Legion is making it easier than ever to continue the tradition of Remembrance. We’re accepting online donations to the Poppy Fund! Donate today in support of Veterans and their families in need: https://t.co/gsiaToqkzL #LestWeForget #CanadaRemembers pic.twitter.com/6hyXAujTmz — The Royal Canadian Legion (@RoyalCdnLegion) November 6, 2020

Pero algunos se preguntan ¿de dónde viene la tradición de usar la amapola roja?

Anualmente, durante las primeras semanas de noviembre se observan en Canadá cientos de personas, personalidades políticas y de la televisión utilizando en la parte izquierda de su pecho (“lo más cerca del corazón”, como recomienda la propia Legión) la llamada “red poppy” o amapola roja.

Ésta es el símbolo principal del Día del Recuerdo (Remembrance Day), que se celebra todos los 11 de noviembre, día en que se recuerda y honra a todos los soldados muertos en la Primera Guerra Mundial, que terminó a la hora 11, del día 11, del mes 11. Se trata de una tradición de los países que forman parte de la Mancomunidad de Naciones.

Transcurridos los años, la tradición se amplió y hoy no solo recuerda a los excombatientes de la Primera Guerra Mundial, sino también de la Segunda Guerra Mundial y de todos los conflictos bélicos en los que Canadá ha participado.

Su inspiración proviene del poema In Flanders Fields, escrito por el soldado canadiense John McCrae durante la Primera Guerra Mundial, a través del cual describió cómo estas amapolas rojas crecieron en la misma tierra en la que miles de soldados perdieron la vida, en Bélgica y la región norte de Francia.

McCrae escribió su poema en 1915 en una estación canadiense ubicada en Ypres (West Flanders), Bélgica.

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row by row,

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard among the guns below.

We are the dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe;

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high.

If yea break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

Campos de Amapolas / Traducción: Ignacio Pemán

Las amapolas soplan en los campos de Flanders,

Entre las cruces, fila a fila,

Marcan nuestro lugar, y en el cielo

Las alondras, con su valiente canto, vuelan

Apenas oídas, entre los rifles de ahí abajo

Somos los muertos. Hace pocos días

Vivimos, sentimos el amanecer, contemplamos el brillo del ocaso,

Amamos y fuimos amados, y ahora yacemos

En los campos de Flanders.

Llévate nuestra pelea con el enemigo:

Hacia ti, desde nuestras manos caídas, alzamos

Las antorchas; y sostenlas en lo alto.

Si rompes la palabra dada a los que morimos

No dormiremos, aunque las amapolas crezcan

En los campos de Flanders.

Todo comenzó un día como hoy

Moina Michael, una trabajadora estadounidense del YMCA, se inspiró en el poema de McCrae y en 1918 dijo que vestiría siempre la amapola roja y así rendiría honores a los soldados fallecidos en combate.

El 9 de noviembre de ese año, Michael compartió su promesa con sus colegas, a quienes les pidió igualmente utilizar las amapolas rojas. Al día siguiente compró 25 amapolas rojas hechas en seda con el dinero que le habían dado colegas para una conferencia en la que participaba en Nueva York. Puso una de las amapolas en la solapa de su abrigo y les dio el resto a sus compañeros. La Legión Nacional Americana adoptó la iniciativa en su conferencia, realizada en abril de 1920, luego de conocer la campaña de Michael.

Su idea fue seguida por Anne Guérin en Francia, quien luego creó la Liga Americana-Francesa de Niños, vendiendo amapolas de tela para obtener dinero y así ayudar a los niños sin hogar de Francia. En 1921 viajó a Inglaterra y Canadá y logró que tanto la Legión Británica como la entonces Asociación de Veteranos de Guerra Canadienses (predecesor de la Real Legón Canadiense) adoptaran la amapola como símbolo.

El primer “día de la amapola” se celebró en ambos países el 11 de noviembre de 1921.

Las amapolas blancas

A través de los años, algunas organizaciones en Canadá han pedido a los ciudadanos utilizar más bien una amapola blanca, pues argumentan que ésta representa un compromiso con la paz, al tiempo que conmemora a las víctimas de la guerra, en su mayoría civiles. Algunas de esas organizaciones son la Voz Canadiense de Mujeres por la Paz y Amapolas de la Paz (de Vancouver).

Las amapolas blancas han tenido receptividad, pero muchos aún se oponen a su uso porque las ven como irrespetuosas hacia los veteranos. De hecho, en 2010, la Real Legión de Canadá amenazó con tomar acciones legales contra los grupos que distribuyeran amapolas blancas.

Como ya mencionamos, la COVID-19 también trastocó esta tradición, por lo que no habrá ceremonia masiva del Día del Recuerdo en Ottawa. Sin embargo, se prevé que la Legión celebre una pequeña e íntima ceremonia en la que no participarán espectadores.

La petición de los organizadores es que todo aquel que quiera rendir homenaje a los veteranos lo haga desde casa.

Las televisoras canadienses estarán realizando su cobertura especial por el Día del Recuerdo y la propia Legión estará transmitiendo su pequeña ceremonia a través de su página en Facebook.

Además, todos los que quieran también rendir un homenaje a los caídos pueden hacerlo con dos minutos de silencio a las 11 am del día 11 de noviembre.

En años sin pandemia hasta 35 000 personas asisten a la ceremonia del Día del Recuerdo que se celebra en Ottawa.

Fuentes: Enciclopedia Canadiense, Real Legión Canadiense, RCI