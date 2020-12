Canadá: una evocación de lugares | Episodio 8 – Josephine Bacon, una voz del bosque y la tundra canadiense

“Hoy día estoy en algún lugar en mi vida. Pertenezco a la estirpe de los ancianos. Quiero ser poeta de la tradición oral, hablar como los Ancianos, los verdaderos nómadas. Yo no he caminado por Nutshimit, la tierra de mis ancestros. Ellos me la han contado. He escuchado mis orígenes. Ellos me han bautizado de agua, de lago puro. Uno a uno, ellos van dejándonos. Y con ellos se van las palabras de la tundra, las corrientes de los ríos, la calma de los lagos. Yo me siento heredera de sus palabras, de sus historias, de su nomadismo. Como ellos, yo he caminado por la tundra, he honrado al caribú. En algún lugar, una piedra sobre una gran piedra indica mi presencia”.

Estableciendo una relación entre los mitos fundacionales y el testimonio, construyendo un puente entre la oralidad y la palabra escrita, la indígena canadiense Josephine Bacon presentó su primer libro titulado “Los palos mensajeros / Tshissinuatshitakana” en 2009, cuando ella tenía 62 años.

Lo que se destaca en la obra de Bacon es que es la obra de una indígena que toma la palabra para hablar de su mundo, utilizando su propia lengua. Se caracteriza por su brevedad, como si en sus páginas ella quisiera reproducir la vasta expansión de los bosques y la tundra canadiense.

Joséphine Bacon es una escritora innu nacida en 1947 en la reserva indígena de Pessamit, que se encuentra en la costa norte de la provincia de Quebec, a unos 804 kilómetros al norte de la capital de Canadá, Ottawa.