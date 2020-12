En Canadá, algunos médicos e ingenieros inmigrantes ocupan empleos que requieren sólo la secundaria

La sobrecualificación en empleo ocurre cuando un trabajador, inmigrante o no, con al menos una licenciatura u otro tipo de calificaciones ocupa un empleo que no requiere más que un diploma de secundaria.

En Canadá, este fenómeno es particularmente importante entre los inmmigrantes. De hecho, 29,3% de ellos ocuparon un empleo para el cual estaban sobrecalificados en comparación con el 16,1% de los no inmigrantes, según un estudio reciente de Estadísticas Canadá.

El estudio «La persistencia de la sobrecualificación en el empleo de los inmigrantes y no inmigrantes», publicado por la agencia Estadísticas Canadá determinó que los inmigrantes tenían casi tres veces más probabilidades que los no inmigrantes de estar sobrecualificados y que esta situación persiste durante muchos años después de su llegada al país.

Además, según la agencia federal, no solo esta sobrecalificación es duradera entre los trabajadores inmigrantes sino que en el contexto de la pandemia es aún más preocupante.