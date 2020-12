Se prohíben reuniones navideñas en varias regiones de Canadá

En un emotivo mensaje, el primer ministro de Manitoba, Brian Pallister, le dijo a sus ciudadanos que él es quien les robará la Navidad este año para mantenerlos a salvo.

Pallister no es el único líder provincial en haber hecho un anuncio de este tipo en las últimas 24 horas en el país.

François Legault, premier de Quebec, también dijo el jueves que había tomado la decisión de anular todas las reuniones navideñas con el objetivo de frenar los contagios coronavirus.