Adolescente canadiense explica el túnel cuántico en un video simpático y gana 500 mil dólares

Maryam Tsegaye, de 17 años, recibió los máximos honores y 511.846,00 dólares canadienses (400 mil estadounidenses) en premios por su original vídeo «Bringing Quantum Tunneling to Life».

La Breakthrough Prize Foundation anunció el 3 de diciembre pasado que la joven originaria de la ciudad de Fort McMurray, Canadá, es la ganadora de la sexta edición anual del Breakthrough Junior Challenge, un concurso mundial de videos científicos diseñado para «inspirar el pensamiento creativo sobre conceptos fundamentales en las ciencias de la vida, la física y las matemáticas», según se puede leer en el comunicadao oficial.