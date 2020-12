Condenan comentarios racistas en contra de Alphonso Davies y Jordyn Huitema

La Federación Canadiense de Fútbol (Canada Soccer) dejó claro este fin de semana que la organización “se mantiene firme contra del racismo y la discriminación de cualquier tipo, tanto en el juego como en el mundo. Estamos consternados con los comentarios de odio que se hacen en contra de nuestros jugadores a través de las redes sociales”.

El mensaje, publicado a través de la red social Twitter, fue hecho luego de que la organización notara comentarios ofensivos en una foto que publicó Jordyn Huitema acompañada de Alphonso Davies, ambos futbolistas canadienses que están en una relación.

“Den amor y no odio y trabajen por un mundo mejor”, también se lee en el mensaje.

Recordemos que Davies, de tan solo 20 años de edad, fue nombrado como el mejor futbolista canadiense de este año.



Asimismo, Davies colaboró intensamente con el Bayern Munish para que quedara campeón en la liga alemana y se convirtió así en el primer canadiense en ganar un título de la Liga de Campeones.

El joven deportista es hijo de padres de Liberia y nació en un campo de refugiados de Ghana. Llegó a Canadá cuando tenía 5 años.

Múltiples reacciones a los comentarios ofensivos

La foto que recibió los mensajes ofensivos fue publicada en Instagram a finales de agosto, cuando los dos futbolistas estaban de vacaciones en España. En la publicación se hicieron más de 14 000 comentarios.

El director técnico de la selección nacional, John Herdman, también se pronunció al respecto a través de Twitter: “Vemos lo mejor de la naturaleza humana en Alphonso y Jordyn, dos chicos con los que he trabajado, y luego vemos lo peor en los comentarios imbéciles de una pequeña minoría de humanos que nunca comprenderán”.

We see the best in human nature from Alphonso/Jordyn two kids I’ve worked with and then the worst with the moronic comments from the small minority of humans that will just never get it…. https://t.co/HErmEWAjGL

— John Herdman (@coachherdman) December 13, 2020