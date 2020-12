Zoom levanta límite de 40 minutos para reuniones gratuitas durante las fiestas

La pandemia de COVID19 no da tregua. El rebrote de coronavirus que ya está bien presente en numerosos países europeos y en América del norte está golpeando sin piedad y para contrarrestar su paso, los gobiernos han vuelto a tomar medidas restrictivas para tratar de “quebrar la segunda ola”. Dentro de estas medidas, la prohibición de realizar reuniones para las fiestas de fin de año es quizás una de las medidas menos populares pero necesarias para intentar frenar el crecimiento desmedido de casos de contagios comunitarios. Por este motivo, y repitiendo lo realizado puntualmente en Estados Unidos para las fiestas de Acción de Gracias, Zoom, el popular software de videoconferencias decidió levantar el límite de 40 minutos impuesto a la versión gratuita de su sistema, para que la gente pueda “vivir de la mejor manera el espíritu navideño” aunque más no sea realizando reuniones de manera virtual, y sin cortes a los 40 minutos.

Las fechas dispuestas para la flexibilización y la apertura del sistema de Zoom durante el fin de año trasciende la barrera de lo religioso pues desde Janucá (o fiesta de las luces, una importante y tradicional festividad judía), pasando por Navidad (una de las festividades más destacadas del cristianismo), Año Nuevo y los últimos días de Kwanzaa (fiesta seglar de la cultura afroestadounidense que se celebra entre el 26 de diciembre y el 1 de enero) fueron los días elegidos por la empresa para levantar las restricciones de tiempo de conexión.

As a thank you to our customers, we will be lifting the 40-minute limit for all meetings globally from midnight ET on Nov. 26 through 6 a.m. ET on Nov. 27 so your family gatherings don’t get cut short. ❤️🏡 #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG

— Zoom (@zoom_us) November 10, 2020