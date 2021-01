Canadá: población enclaustrada y funcionarios de viaje

Sorpresa y repudio provocaron algunos funcionarios y legisladores canadienses que, en medio de las medidas de restricciones impuestas al público con motivo de la pandemia, no tuvieron ningún prurito en viajar al exterior, durante las recientes festividades.

La situación se convirtió en un ejemplo claro del doble discurso en el que se desempeñan algunos personajes públicos en Canadá, quienes parecen sentirse exceptuados de las normas que rigen para el conjunto de la sociedad.

El caso más sonado fue el del ex ministro de Finanzas de la provincia de Ontario, Rod Phillips, que debió renunciar luego que se hiciera público que había viajado al extranjero en vacaciones de fin de año, al mismo tiempo que su gobierno pedía a la población que evite los desplazamientos no esenciales fuera de las fronteras nacionales.

Al ex funcionario se sumaron los casos de la diputada liberal Kamal Khera, que anunció su renuncia al cargo de secretaria parlamentaria de Desarrollo Internacional, luego de un viaje privado a Estados Unidos y del legislador Pierre Arcand, quien prefirió los paisajes de las caribeña isla de Barbados a los de su Quebec natal para pasar sus vacaciones.

Una lista que se extiende

Si bien los citados se encuentran entre los casos que tuvieron mayor difusión, los funcionarios de diversos rangos que dejaron el país en plena pandemia constituyen una nómina que parece aún no haberse completado.

El jefe del Partido Conservador, Erin O’Toole, no respondió aún a los diversos pedidos de explicaciones en torno a los viajes que habrían realizado numerosos legisladores y empleados de su partido fuera de los límites de Canadá.

O’Toole se ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de que los miembros de su formación política respeten la directivas dictadas por los responsables de la salud pública, algo que parece no haber ocurrido.

Ron Liepert, diputado conservador por Calgary-Signal Hill, en Alberta, viajó al menos en dos ocasiones desde el inicio de la pandemia a una residencia que posee en California, Estados Unidos, para llevar a cabo actividades privadas. Liepert fue en el pasado ministro de Salud de su provincia, por lo que conoce el valor de las disposiciones sanitarias actuales.

También en Alberta, la ministra de Asuntos Municipales, Tracey Allard, que integra las filas de Partido Conservador Unido, fue señalada por haber pasado sus vacaciones en diciembre en la isla de Hawai, y recién retornó a su residencia la semana última, luego que así se lo exigiera el primer ministro provincial, Jason Kenney.

En Ontario, una de las provincias más castigadas por la pandemia, que actualmente suma más de 190.000 infectados, el ahora ex ministro de Finanzas Rod Phillips causó una ola de malestar luego de haber pasado sus recientes vacaciones en la isla de San Bartolomé, en el Caribe, cuando aún se desempeñaba como titular de la cartera económica provincial.

La diputada Kamal Khera, por su parte, dejó su lugar como secretaria parlamentaria de Desarrollo Internacional luego de viajar a Seattle, en Estados Unidos, para una ceremonia privada en memoria de un tío recientemente fallecido.

En Quebec, la provincia que desde el inicio de la crisis sanitaria encabeza la cifra de contagios a nivel nacional y que al día de hoy totaliza más de 210.000 casos, el diputado Pierre Arcand se manifestó arrepentido de haber pasado sus vacaciones en Barbados junto a su esposa. Su acto de constricción llegó después que su excursión al exterior alcanzó estado público.

En la misma provincia, el legislador Youri Chassin, de la gobernante Coalición por el Futuro de Quebec, reconoció haber viajado a Perú, para reencontrarse con su esposa, a la que no ve desde el inicio de la pandemia.

Por último, Niki Ashton, del Nuevo Partido Democrático y originaria de Manitoba, se vio obligada a abandonar su función en el llamado “gabinete en las sombras” luego de reconocer que viajó recientemente a Grecia, alegando una visita a su madre que se encuentra enferma.

Disposiciones para todos

Si bien las razones esgrimidas por algunos de los personajes señalados no son puestas en duda, no es menos cierto que miles de personas en Canadá viven situaciones similares y se privan de ver a un familiar enfermo o al que hace mucho tiempo que no visitan para respetar las disposiciones sanitarias vigentes, que desalientan los viajes no esenciales al extranjero.

Si bien los viajes al extranjero no están prohibidos, las instrucciones dictadas por el gobierno de Canadá dicen textualmente:

Se aconseja a los ciudadanos canadienses y a los residentes permanentes que eviten todo viaje no esencial fuera de Canadá hasta nuevo aviso para limitar la propagación de COVID-19. La mejor manera de protegerse a sí mismo, a su familia y a los que corren mayor riesgo de padecer una enfermedad grave por causa de COVID-19 en nuestras comunidades es elegir permanecer en Canadá. Póngase en contacto con su aerolínea u operador turístico para determinar las opciones para cancelar o posponer su viaje. Gobierno de Canadá - Restricciones a los viajes.

La recomendación rige para toda la población, incluyendo a funcionarios y legisladores.

Fuentes: The Canadian Press / CBC / Gobierno de Canadá.