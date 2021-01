El personaje infantil Caillou es sacado de ondas en Estados Unidos

El Servicio Público de Radiodifusión de Estados Unidos (PBS) comunicó esta semana en los medios sociales su decisión de «echar a la calle» a Caillou, personaje central de un polémico programa de televisión para niños en edad preescolar, inspirado en una serie de libros infantiles de Quebec.

Aunque la serie canadiense de animación infantil desaparecerá de las pantallas del difusor de programación infantil PBS Kids tras 21 años de presencia, la casa productora de la serie, con sede en Toronto dijo que las aventuras de Caillou, un niño sin cabello de cuatro años, no han terminado.

Caillou ha salido al aire en unos 70 países y es un programa claramente atractivo para los niños, pero también ha sido criticado en los medios sociales por algunas madres y padres de familia que a menudo se burlan del personaje titular con cara de luna, calificándolo como «llorón».

La noticia del fin del programa infantil en las ondas del Servicio Público de Radiodifusión de Estados Unidos hizo que algunos padres celebren el anuncio en las redes sociales.

Sin rendirse, la compañía canadiense WildBrain, dueña de la marca Caillou, dijo que mantiene su compromiso de » asegurar que los niños de EE.UU. puedan disfrutar del programa en el futuro».

WildBrain destacó que la serie de televisión Caillou continúa disponible en su canal Family Jr. para el público canadiense, y también está disponible en muchos países del mundo.

«Caillou es un personaje querido por generaciones de niños de todo el mundo desde que debutó por primera vez en 1997», dijo WildBrain mediante comunicado.

«La magia de Caillou es que no hay magia. Caillou no tiene superpoderes, y en la serie no hay animales que hablen o criaturas mágicas en su mundo. Los niños adoran ver a Caillou precisamente porque se trata de otro niño que pasa por el mismo tipo de experiencias que ellos encuentran en sus propias vidas. Creemos que esto hace a Caillou muy especial y quizás incluso único en el universo de contenidos para los niños».