Compañías chinas se benefician del subsidio salarial del gobierno de Canadá

Algunas empresas estatales chinas que operan en Canadá se han beneficiado del programa de subsidios salariales creado por Ottawa para preservar puestos de trabajo durante la pandemia del coronavirus, a pesar de la disputa entre los dos gobiernos.

Una base de datos en línea del gobierno canadiense enumera a empresas como China Petroleum and Chemicals Corp, también conocida como Sinopec, CNOOC Ltd así como PetroChina Ltd entre los receptores del subsidio salarial, pero no revela el valor de los subsidios.

El Banco de China, Air China y China Southern Airlines Co. también aparecen en la lista de empresas que solicitaron esos fondos del gobierno federal.

El arresto en 2018 por parte de Canadá de una ejecutiva del gigante chino de tecnología, Huawei, mediante una solicitud de extradición demandada por EE.UU. enfureció a Beijing.

China encarceló posteriormente a dos canadienses bajo acusaciones de espionaje, una detención que para Ottawa no tiene causa.

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau lanzó el subsidio salarial la primavera pasada y el programa ha pagado hasta ahora unos 57.000 millones de dólares canadienses a las empresas solicitantes, incluyendo cientos de demandas multimillonarias.

Este subsidio cubre hasta el 75% del salario de un trabajador hasta un beneficio máximo de 847 dólares por semana.

Una portavoz de la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, dijo que el propósito del subsidio salarial era proteger los empleos canadienses y se aplica a las empresas de todo tamaño.

«Reconocemos que algunas empresas estatales han accedido al programa para apoyar los empleos en Canadá. Seguimos evaluando activamente los ajustes al programa de subsidio salarial», dijo Katherine Cuplinskas.

Las relaciones comerciales entre Canadá y China son complejas. En diciembre, Ottawa decidió bloquear la compra por parte de China de un proyecto minero aurífero en Nunavut, después de una evaluación de las consecuencias de esa operación para la seguridad nacional.

Fuentes: CBC / Reuters / Canadian Press / RCI