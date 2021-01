Envían documentos para los impuestos a beneficiarios de ayuda por la pandemia

La Agencia de Ingresos de Canadá (CRA por sus siglas en inglés) comenzó a enviar la información de los impuestos correspondientes al año 2020 a quienes recibieron el Beneficio de Respuesta de Emergencia de Canadá (CERB), el Seguro de Empleo (EI) y demás ayudas (como las destinadas para los estudiantes o de cuidado de otras personas). Conocidos como T4A, estos documentos son necesarios para realizar la declaración de impuestos del particular 2020.

Son similares a los T4 que generalmente dan los empleadores, que es un resumen del año fiscal anterior y describe los ingresos que recibió el contribuyente, pero los T4A listan los beneficios recibidos en el año precedente. Para los residentes de la provincia de Quebec, además de los T4A, quienes se beneficiaron de las ayudas también recibirán el RL-1.

Recordemos en este punto que en Canadá los beneficios de ayuda otorgados por el gobierno federal durante la pandemia de la COVID-19 son imponibles.

De acuerdo con la agencia federal, serán cientos de miles de personas las que recibirán por primera vez este documento.

A diferencia del año pasado, en 2021, la fecha límite para la declaración de impuestos se mantiene, hasta ahora, como el 30 de abril. El gobierno está aprovechando el envío de los documentos para recordar la importancia de realizar este proceso.

Se prevé que el envío de la información se mantenga hasta el próximo 10 de marzo.

La propia agencia federal recomienda a quienes reciban el documento y crean que fue un error que contacten a la CRA a través del número telefónico 1-800-959-8281, o si están fuera de Canadá y Estados Unidos, a través del 1-613-940-8495.

El envío de los T4A se hace mientras paralelamente el gobierno investiga solicitudes de las ayudas consideradas fraudulentas. En diciembre de 2020, la misma CRA envió cartas “educativas” a 500 000 canadienses pidiendo más información para determinar si realmente eran elegibles para recibir el Beneficio de Respuesta de Emergencia de Canadá (CERB).

Entonces, el primer ministro federal, Justin Trudeau, aseguró en una entrevista con CBC News que quienes recibieron estas cartas sugiriendo que deben devolver el dinero recibido no deben preocuparse, al menos por ahora.

No se conoce con exactitud cuántas personas fueron halladas no elegibles para el beneficio de ayuda hasta ahora -que estableció un desembolso de hasta $2000 dólares mensuales-, pero sí que a esas personas se les pidió regresar el dinero antes del 31 de diciembre de 2020, con el objetivo de evitar problemas con las declaraciones de impuestos.

Pero Trudeau dijo en la entrevista que “enviamos esas cartas, pero el mensaje que quiero darle a los canadienses es: si la carta les está generando ansiedad, no se preocupen”.

Al mismo tiempo el gobierno de Canadá explicó a través de un comunicado de prensa que si recibió alguno de los beneficios creados por la pandemia y no recibe el T4A no deben preocuparse. Pueden obtener una copia a través de Mi Cuenta (My Account) en el sitio web de la CRA.

Los beneficios de ayuda económica otorgados por el gobierno federal durante la pandemia son:

RCI con información del gobierno de Canadá y la Agencia de Ingresos de Canadá