Audiencia judicial por reclamo de clases en línea como opción en Quebec

El lunes comenzaron las audiencias judiciales que tienen como objetivo analizar un pedido para habilitar las clases en línea en Quebec, más allá del estado de salud del estudiante, mientras dure la pandemia.

Esta semana marcó el retorno de los alumnos a las aulas, pero las altas cifras de transmisión del coronavirus en la provincia hace dudar a muchos, entre ellos a docentes y padres, de la conveniencia de enviar a los hijos a la escuela.

La cuestión es abordada por la Corte Superior provincial, luego de una presentación de un grupo de madres, que reclama que la justicia ordene al ministerio de Educación provincial que habilite la opción de cursos en línea para todos los estudiantes, y no sólo para aquellos que presentan un cuadro de salud que les impida la participación presencial.

La iniciativa fue impulsada ante el temor de las madres de que sus hijos puedan contraer el virus en la escuela y poner en riesgo la salud de otros integrantes del grupo familiar.

La presentación reclama que el gobierno del primer ministro provincial, Francois Legault, revea su decisión de obligar a los menores a asistir físicamente a clases y pide que se adopte un modelo similar al vigente en Ontario, que ofrece a los progenitores la posibilidad de elegir si el niño va a la escuela o toma sus cursos desde su domicilio, a través de Internet.

Las posturas no son unánimes, ya que también son numerosos los padres que han debido reintegrarse a sus lugares de trabajo y no cuentan con la posibilidad de que un adulto se haga cargo del cuidado de los menores durante su ausencia, por lo que la obligación de ir a clases implica no solo un beneficio para ese grupo, sino la única opción posible.

Por su parte, algunos especialistas que prestaron su testimonio ante el tribunal sostuvieron que la estrategia gubernamental en materia de educación durante la pandemia es inadecuada.

El microbiólogo y especialista en enfermedades infecciosas Steven Teltscher, citado por la agencia The Canadian Press, comparte esa postura y remarcó que “los niños son vectores importantes de transmisión del virus”.

El experto sostuvo que las clases en línea permiten reducir el tamaño de los cursos y eso los hace más seguros para quienes prefieren asistir en persona, reduciendo el riesgo de transmisión de la enfermedad.

El gobierno fundamentó su decisión de volver a las clases presenciales al considerar que la escuela forma un parte esencial en la socialización de los menores y en las dificultades que presentan los cursos en línea, sobre todo para los más pequeños.

Las autoridades provinciales también resaltaron el rol protector que juega la escuela en el caso de niños que viven situaciones de violencia familiar.

