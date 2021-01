Trudeau advierte que podría imponer más restricciones de viaje sin previo aviso

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo esta semana que no dudará en imponer más restricciones a los viajes al extranjero, “sin previo aviso”, por lo que incluso recomendó a quienes tienen planificado salir del país en las próximas semanas que lo cancelen.

Trudeau argumentó que ante las nuevas variantes identificadas de la COVID-19, que tienen preocupado a la Organización Mundial de la Salud, es necesario reducir al mínimo y verdaderamente esencial los viajes al extranjero.

Para el primer ministro canadiense, unas vacaciones en estos momentos de incertidumbre no valen la pena, pues hay mucho riesgo de contraer la enfermedad o de quedarse varado fuera de territorio canadiense.

Las autoridades sanitarias del país están siguiendo de cerca los últimos descubrimientos sobre las variantes de la COVID-19, halladas en el Reino Unido y en Brasil, por lo que Trudeau advirtió que podría imponer nuevas restricciones, sin previo aviso.

La decisión de viajar o no es, sin embargo, de los ciudadanos, pues aunque la recomendación es no hacerlo, no existe una prohibición como tal.

Un sondeo publicado a principios de año daba cuenta de que la mayoría de los canadienses estarían de acuerdo si las autoridades federales impusieran una prohibición total de los viajes.

Mientras tanto, tanto las aerolíneas como las agencias de viaje del país continúan ofreciendo paquetes para viajar, especialmente a destinos soleados, con vuelos saliendo del país a diario.

Trudeau dijo que si bien las personas tienen derecho a viajar, las autoridades gubernamentales también pueden imponer sanciones a aquellos que pongan en riesgo la vida de otras personas.

Algunas de las reglas que deben cumplir quienes lleguen a Canadá, desde marzo de 2020 cuando comenzó la crisis sanitaria, es un aislamiento obligatorio de 14 días.

Además, quienes deseen venir a Canadá deben presentar en la aerolínea, antes de abordar, un resultado negativo de COVID-19.

El no cumplir con estas reglas podría traducirse en multas de hasta 75 000 dólares o incluso cárcel por hasta seis meses.

19 000 casos en Canadá y casi 18 500 muertes

Este miércoles, la Agencia de Salud Pública de Canadá informó a través de un comunicado de prensa que desde inicios de la pandemia se han registrado en el país 719 751 casos de COVID-19, mientras 18 266 personas han perdido la vida por la enfermedad.

En estos momentos hay en territorio canadiense un total de 71 055 casos activos. El promedio de nuevos casos diarios es de 6469 (semana del 13 al 19 de enero). “La COVID-19 se está propagando en grupos de todas las edades, sin embargo, en todo el país las tasas de contagio siguen siendo más elevadas entre las personas de 80 años o más, las que corren un mayor riesgo”, advierte la agencia pública.

En los últimos siete días y según la data de las provincias y los territorios, se está tratando a diario un promedio de 4737 personas por COVID-19, de las cuales 878 se encuentran en terapia intensiva. “Esta situación sigue poniendo presión en los recursos locales de salud, en especial en las áreas donde las tasas de infección son superiores”, advierte.

Asimismo, Salud Pública de Canadá aseguró que si bien el número de nuevos casos con las variantes del virus está limitado, los casos recientes de personas que no han viajado sugiere que ya se puede estar dando una transmisión comunitaria. “Aunque algunas variantes parecen tener una mayor tasa de contagio, que podría traducirse en un aumento en las infecciones, sabemos que las políticas actuales de salud, así como las prácticas individuales son efectivas.

De acuerdo con la información de la agencia del martes, hasta ahora, hay 23 casos confirmados de la variante de la COVID-19 que fue inicialmente reportada en el Reino Unido, mientras dos corresponden a la variante de Suráfrica.

La misma Salud Pública reportó que cerca de 200 vuelos internacionales han aterrizado en Canadá con al menos un caso de COVID-19 positivo.

La doctora Theresa Tam, jefa de Salud Pública de Canadá, pidió por su parte que todo viaje planificado sea pospuesto, para así ayudar a reducir la propagación del virus.

RCI con información de la Agencia de Salud Pública de Canadá y The Canadian Press.