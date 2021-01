Canadá deportó a más de 12 000 personas en plena pandemia

Canadá deportó más de 12 000 personas en 2020 en plena pandemia, de acuerdo con un reporte publicado este viernes por Reuters.

La agencia informó que el año pasado fueron deportadas 12 122 personas de territorio canadiense, 875 más respecto a 2019. Se trata del número de deportaciones más elevado desde 2015.

Los elevados números se dan a pesar de que, según la información dada por el gobierno federal, no fue sino hasta el mes de noviembre cuando Canadá retomó las expulsiones de ciudadanos, luego de suspenderlas en marzo, mes en el que comenzó la crisis sanitaria.

Según la información de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en inglés), el elevado número incluye a personas que decidieron irse por ellas mismos, a través de lo que es denominado como “deportaciones administrativas”, que contabilizaron 8215, en comparación con 1657 que se registraron en 2019.

Pero, si incluso se excluye la cantidad de expulsiones voluntarias, queda en evidencia que igualmente miles de personas debieron salir de Canadá en medio de la pandemia y durante la suspensión de las deportaciones.

La agencia federal aseveró que todas las deportaciones se hicieron tomando todas las medidas de seguridad y sanitarias. “Eran necesarias”, aseveró la CBSA, argumentando que se trataba de personas con problemas serios de admisibilidad, incluyendo casos de criminalidad.

Personas en riesgo

Abogados aseveran, mientras tanto, que las deportaciones representan un riesgo para quienes atraviesan el proceso, considerando principalmente que estamos en una emergencia de salud global.

Las deportaciones, además, se hicieron en un contexto en el que el propio gobierno pidió a los ciudadanos evitar cualquier viaje no esencial.

Este jueves 21 de enero, la propia agencia fronteriza informó que la restricción de todo viaje no esencial se extendía, al menos hasta el próximo 21 de febrero.

Discretionary (non-essential) travel restrictions between Canada and countries other than U.S. have been extended to February 21, 2021.

➡️ https://t.co/UWOkhQ87GQ pic.twitter.com/OBXlKniqtM

— Canada Border Services Agency (@CanBorder) January 21, 2021