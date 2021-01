Trudeau dice que Pfizer le aseguró que las vacunas llegarán en febrero

El primer ministro Justin Trudeau dijo este viernes que el director general de la farmacéutica Pfizer le ha asegurado personalmente que la empresa enviará vacunas a Canadá el próximo mes.

La promesa del doctor Albert Bourla, máximo responsable de la empresa, se produce después de que Canadá fue informada de que no recibiría la semana que viene ni una sola ampolla de la vacuna, ya que Pfizer había decidido suspender algunas entregas mientras reajusta su planta de fabricación de vacunas en Bélgica.

El mayor general del ejército canadiense Dany Fortin, responsable de la logística de distribución de la vacuna para la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC), dijo que las entregas de vacunas por parte de Pfizer se reducirán hasta en un 50% durante un período de cuatro semanas, postergando a una fecha posterior la entrega de hasta 400.000 dosis.

El anuncio del retraso en la entrega ya está provocando que algunas provincias, sobre todo Alberta y Ontario, adviertan que tendrán que reducir las citas médicas para la vacunación en las próximas semanas mientras destinan el inventario actual de la vacuna de dos dosis de Pfizer para los pacientes que necesitan la segunda inyección.

«Las próximas semanas serán un reto en lo que respecta a los suministros… el doctor Bourla me aseguró que cientos de miles de dosis de Pfizer serán entregadas durante la semana del 15 de febrero y en las semanas posteriores».

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Trudeau dijo que, a pesar del contratiempo en la entrega, la compañía todavía espera cumplir con su promesa de entregar cuatro millones de dosis para finales de marzo, cantidad suficiente como para vacunar completamente a 2 millones de canadienses.

La llamada de Justin Trudeau al director general de Pfizer es la primera intervención personal conocida del Primer Ministro de Canadá en materia de entrega de vacunas.

Interrogado el pasado martes si iba a presionar a Pfizer para que envíe más dosis, Trudeau dijo que la ministra de Servicios Públicos y Adquisiciones, Anita Anand, era la encargada del tema.

El primer ministro de Israel ha mantenido más de una docena de conversaciones telefónicas con el director general de Pfizer y el presidente de la Unión Europea se ha puesto en contacto personalmente con la dirección de la farmacéutica.

La empresa Pfizer no está tratando a todos sus clientes de la misma manera. Mientras que Canadá no recibirá ninguna dosis la semana que viene, la empresa dijo que «volverá al calendario original de entregas a la Unión Europea a partir de la semana del 25 de enero».

Pfizer enfrenta una demanda sin precedentes de su vacuna mientras el mundo busca desesperadamente inocular a los pacientes contra el nuevo y mortífero coronavirus.

Aunque la empresa había previsto que podría fabricar hasta 1.300 millones de vacunas sólo este año, ahora está realizando modificaciones para producir aún más dosis.

La empresa está realizando ampliaciones en su planta de producción en Bélgica para poder fabricar hasta 2.000 millones de dosis este año. Para llevar a cabo estas mejoras, algunas líneas de producción tendrán que ser paralizadas y Pfizer no tendrá suficientes viales a corto plazo como para cumplir con el calendario de entregas prometido anteriormente.

Además de la vacuna desarrollada por la empresa Pfizer, que ha estado entregando lotes de vacunas semanalmente, Canadá espera que los envíos de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Moderna continúen sin interrupción. Trudeau dijo que en febrero llegarán al país unas 500.000 dosis de Moderna. Las vacunas de Moderna se entregarán cada tres semanas.

Además de las dos vacunas ya aprobadas para su uso en el país, las autoridades sanitarias canadienses están examinando los datos de los ensayos clínicos de las vacunas desarrolladas por las compañías AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Canadá también ha hecho pedidos de dosis a estas empresas. Ottawa tiene opciones de compra de hasta 20 millones de dosis de AstraZeneca, pero el calendario de entrega está lejos de haber sido confirmado debido a que la revisión reglamentaria de esa vacuna aún está en curso.

El Reino Unido aprobó la vacuna de AstraZeneca el 30 de diciembre. Ese país se ha convertido en el líder mundial en la distribución de vacunas a su población. Casi el 9% de las personas que viven en el Reino Unido e Irlanda del Norte han recibido al menos una dosis de la vacuna hasta la fecha.

El producto de la farmacéutica Janssen, una división de la compañía Johnson & Johnson, no ha sido aprobado para su uso en ningún lugar del mundo. Algunos países están ansiosos por conseguir dosis de esta vacuna porque sólo requiere una sola inyección. Canadá ha firmado un acuerdo para comprar hasta 38 millones de dosis de este producto.

La empresa aún no ha presentado públicamente datos definitivos sobre su eficacia, aunque los primeros resultados, publicados en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, son prometedores.

El doctor Mark McClellan, ex comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) y miembro de la junta directiva de Johnson & Johnson, dijo que espera que la empresa produzca más de 100 millones de dosis de esa vacuna para el mercado estadounidense hasta abril.

La doctora Theresa Tam, jefa de salud pública de Canadá, dijo que la Agencia de Salud Pública de Canadá ha estado supervisando la campaña de vacunación para detectar cualquier situación médica adverso significativa después de las inmunizaciones.

Con unas 700.000 vacunas administradas hasta la fecha, la Agencia de Salud Pública de Canadá había documentado sólo 90 casos de situaciones médicas adversas en todo el país hasta el 15 de enero.

Un acontecimiento adverso es definido como un problema médico que ocurre durante o después del tratamiento con una vacuna. Estos problemas no son necesariamente causados por la vacuna, dijo Tam.

De los 90 casos adversos registrados, 27 fueron considerados graves, entre los que se incluyeron reacciones alérgicas graves, dijo Tam. Según estos datos, la probabilidad de que una persona sufra un efecto secundario médico grave tras la vacunación es de sólo 1 entre 22.000.

«Hasta la fecha, no se ha identificado ningún problema inesperado de seguridad de la vacuna», dijo Tam.

Mientras tanto, Patrick Vallance, el principal asesor científico del gobierno británico, dijo en una conferencia de prensa este viernes que existen algunos indicios de que la nueva variante del coronavirus identificada por primera vez al sureste de Inglaterra conlleva un mayor riesgo de muerte que la cepa original.

Subrayando que los datos son inciertos, Vallance declaró que «hay pruebas de que existe un mayor riesgo para quienes tienen la nueva variante».

Dijo que para un hombre de 60 años que se contagia con la versión original del Covid-19, «el riesgo medio es que por cada 1.000 personas que se infecten, se espera que aproximadamente 10 mueran desgraciadamente».

«Con la nueva variante, por cada 1.000 personas infectadas, es posible que mueran unas 13 o 14 personas», explicó Vallance subrayando que «las pruebas aún no son sólidas» y que se necesita más investigación.

