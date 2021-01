Aumentan casos de niños intoxicados por dulces ilegales con cannabis

Darle, por accidente, dulces con marihuana a niños es algo que ha ocurrido en Canadá. Uno de los casos más recientes fue el de un niño de 2 años de edad que debió ser llevado a una emergencia de Nanaimo (este de Vancouver), en Columbia Británica. No se movía y no podía respirar cuando llegó al centro médico.

Un reporte publicado por CBC News da cuenta de cómo la doctora Jane Pegg, quien atendió al pequeño, quedó sorprendida al saber que su madre, en un acto de distracción, dio al pequeño dulces tipo gomitas que contenían una gran cantidad de THC, el componente psicoactivo de la marihuana. La madre pensó que se trataba de caramelos regulares.

Y pensó eso porque los empaques de los dulces con cannabis son realmente similares a los de dulces regulares. En este caso, los caramelos con marihuana estaban en la casa porque el padre de la pequeña sufre de artritis y utiliza estos productos como parte de su terapia.

La diferencia en el empaque de los dulces con cannabis suele ser el nombre. En el caso del niño de 2 años, éste consumió productos que son vendidos como Stoney Patch y Stoner Patch. Afortunadamente el niño pudo recuperarse de la intoxicación, luego de pasar una noche en el hospital.

Los empaques son de tal similaridad que de hecho la empresa que produce el caramelo regular, Mondelēz Canada Inc., presentó una demanda contra la compañía que hace la imitación pero con THC, precisamente por infringir una marca registrada. Otro punto que llama la atención es que en muchos de los casos no solo los empaques son similares, sino también el dulce en sí, como es el caso de las gomitas.

Las empresas que están haciendo estos productos comestibles con marihuana no solo venden gomitas. En sitios web se pueden adquirir desde chocolates hasta productos horneados, con la diferencia de que están altamente cargados con THC.

Legales, pero regulados

Con la legalización de la marihuana en Canadá en octubre de 2018, la agencia de salud del país autorizó la venta de productos comestibles un año más tarde, pero con la condición de que tengan un máximo de 10 miligramos de THC.

La otra regla: que los caramelos y dulces no tengan un empaque o etiquetado similar a los que consumen los niños, que tengan advertencias y, además no puedan ser abiertos por infantes. Estas reglas no son cumplidas por las empresas imitadoras que, de acuerdo con los especialistas, están operando en Canadá de forma ilegal.

Se estima que en el país operan unos 1100 sitios web en los que estos productos son vendidos.

Si bien los centros médicos han reportado un incremento de intoxicación en niños y adolescentes por consumo de productos comestibles con marihuana, no se tienen estadísticas sobre el número de casos registrados por consumo de los productos ilegales.

Sobre las intoxicaciones, se sabe que éstas se duplicaron en Columbia Británica (casi 100 casos en 2020), Nueva Escocia y Quebec entre 2019 y 2020. Eso sí, no se han registrado muertes de niños o adolescentes por intoxicación desde la legalización de la marihuana.

Ante el incremento en el número de intoxicaciones de menores, Salud Canadá publicó una advertencia de 2020 en la que pide precaución por la existencia de estos productos, acompañada de una campaña de educación para que los adultos almacenen los productos con cannabis alejados de los infantes.

Según Estadísticas Canadá, la vía por excelencia para consumir marihuana en el país fue en 2020 a través de cigarrillos o pipas (79%), pero sí se registró un descenso respecto a 2019 (84%). Los productos comestibles representan la segunda forma de consumo de marihuana (52%), con un aumento de seis puntos porcentuales respecto al año precedente (46%).

RCI con información de CBC News y Estadísticas Canadá