The Weeknd y el orgullo de ser canadiense

No había pasado ni 10 minutos cuando la Internet se llenó de memes con Abel Tesfaye, canadiense de origen etíope conocido como The Weeknd, recorriendo un pasillo de luces como parte del espectáculo del Super Bowl, celebrado en Tampa, Estados Unidos, el domingo en la noche.

Pero las redes sociales también se llenaron de mensajes de orgullo canadiense por el joven de 30 años, hijo de padres inmigrantes que llegaron a Canadá a finales de la década de los ochenta, criado por su madre y su abuela en la ausencia de un padre que formó un nuevo hogar.

La presentación de The Weeknd fue un momento histórico, pues se trata del primer canadiense solista que participa en el mediotiempo del Super Bowl y el tercero en presentarse en este show.

Scarborough fue el ambiente de sus primeros años, así como de su adolescencia, un barrio de Toronto que dejó cuando también dejó sus casa y sus estudios, en 2007, para mudarse dentro de la misma ciudad, pero al vecindario de Parkdale.

Cuando se le ha preguntado cómo describe su adolescencia, el propio Tesfaye ha dicho que comenzó a consumir marihuana a los 11 años de edad y que luego pasó a usar drogas más fuertes.

Lentejuelas, guantes…

Son 10 años de carrera los que acumula este artista. No sorprende que en estos momentos prepare su colección de grandes éxitos, aunque parezca que comenzó ayer. La presentación en el mediotiempo de la final del fútbol americano estadounidense fue un reconocimiento a estos años de carrera, aun cuando solo escuchamos sus temas de 2015 para acá.

El show comenzó con Starboy, en medio de una escena muy diferente a otras escenas del show más esperado del encuentro deportivo, al fin de cuentas, fue un espectáculo en medio de una pandemia global.

También hizo un recorrido por temas como The Hills y la archiconocida I Can’t Feel My Face, la canción que interpretó precisamente en un pasillo de luces doradas, lleno de espejos, que se ha convertido en escenario de decenas de memes y de elogios al canadiense.

Uno de los comentarios que también se repitió durante y después de la presentación de The Weeknd fue la evidente influencia para su creación musical: Michael Jackson. No podemos dejar de mencionar la también referencia que hizo el artista a una de las más icónicas presentaciones del mediotiempo del Super Bowl, catalogadas por muchos como la mejor, la de Jackson en 1993.

En una entrevista con Variety, el cantante también dijo haberse inspirado en la presentación de Diana Ross en el show del mediotiempo de 1996.

Alabado por los críticos, no reconocido en los recientes Grammy

Tesfaye lanzó al mercado su cuarto álbum de estudio en marzo de 2020, primer mes de la COVID-19, titulado After Hours. Cada una de las 14 canciones en el disco entró en la lista Billboard Hot 100, pero a pesar del buen recibimiento del álbum tanto por críticos como por fanáticos, el canadiense no recibió ni una nominación a los premios Grammy en diciembre.

The Weeknd, mientras tanto, sigue en su esfuerzo por ayudar a quienes lo necesitan. El lunes de la semana pasada el artista se unió con Postmates para donar 150 platos de comida de un restaurante cuyo propietario es negro, a los trabajadores del hospital AdventHealth Carrollwood de Tampa.

Eso sí, su camino en la filantropía comenzó mucho antes de llegar a lo más alto de la escena musical mundial. En 2014, luego de ganar el premio Bikila por Excelencia Profesional en 2014, Tesfaye donó 50 000 dólares a la Universidad de Toronto para que ésta iniciara un curso de geʽez, idioma oficial administrativa, literaria y legal de Etiopía hasta el Siglo XIX.

Su colaboración financiera con esta casa de estudio ha continuado con los años y en 2016 ayudó a crear el programa de Estudios Etíopes. Ese mismo año dio 50 000 dólares a la iglesia ortodoxa etíope Tewahedo, de Toronto, la misma en la que participaba cuando era pequeño.

También ha hecho, entre otras iniciativas en pro de la comunidad negra, donaciones al movimiento Black Live Matters.

Algunas de las reacciones por la presentación de The Weeknd este domingo:

how it started how it’s going pic.twitter.com/9fgWU0l2iz — University of Toronto Scarborough (@UTSC) February 8, 2021

Congratulations on rocking the world’s biggest stage, @TheWeeknd – you’ve certainly earned it. Hope you heard all the cheers from back home. 🇨🇦 #SuperBowlWeeknd — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 8, 2021

