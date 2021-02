“Gracias a la vida”, una iniciativa musical de Gisun que traspasa fronteras

Gisun, 지선, su nombre en coreano (Giselle Hausman) es una cantautora canadiense que mantiene tan vigentes sus raíces uruguayas y coreanas que las plasma en casi todo lo que crea.

Comparte su vida entre Vancouver y Toronto, pero sus conexiones y sus proyectos traspasan fronteras.

Prueba de ello es su más reciente colaboración musical que tiene tantos ángulos sensibles y como humano es el tema en sí: Gracias a la vida. Sí, la referencia es inmediata a esta canción de Mercedes Sosa -creada a partir de un poema de la icónica Violeta Parra– que, sin importar de qué rincón de Latinoamérica vengas, vas a continuar o tararear cuando otro la empieza.

La pandemia de la COVID-19 fue el motor impulsor de esta colaboración, en la que Gisun reunió a amigos y colegas de sus tiempos en la New School de Nueva York, de diversos orígenes y que se encuentran en diferentes latitudes: Bianca Muñiz y Joy Morales (Nueva York), Luz Pinos (Guayaquil), Ada Lea (Montreal), Sans Soucis (Italia-Congo), en compañía de los guitarristas Stephen Orr y Alper Tuzcu.

Con Gracias a la vida, Gisun quiere incluso abrir más puertas y apoyar el poder sanador de la música. Para ello y a través del proyecto bautizado con el mismo nombre está haciendo una colecta de fondos en gofundme, con el apoyo de Music Heals, una organización activa en todo Canadá que trabaja por aumentar el acceso a sesiones de musicoterapia en hospitales de niños, en residencias de personas para la tercera edad, en centros de cuidado paliativo, en programas para enfermos con VIH e incluso para personas en riesgo, rehabilitación y apoyo en proceso de duelos.

RCI conversó con Gisun vía telefónica para conocer más sobre el proyecto, sobre el poder sanador de la música y su alcance, y cómo la pandemia, a pesar de todas sus restricciones, sus complicaciones, le ha permitido seguir creando y conectando. “Ha sido un año difícil para mí, como para todos, pero (la pandemia) me hace reconectarme no solo con otra gente, sino conmigo misma. Me hace reflexionar en lo más importante, en lo que tiene más valor”.

-¿Por qué escogiste este tema?

-La pandemia nos llevó a reflexionar más allá del día a día, sobre lo que es vivir y sobre estar agradecido. Se me vino a la cabeza esta canción porque la conozco desde chica. La escuché siempre con mi abuela, la cantábamos juntas. La canción siguió siempre en mi cabeza. Es un tema perfecto para la situación global que tenemos ahora y para demostrar este agradecimiento que tenemos profundamente y que deberíamos ver más… La pandemia vino a decirnos paren un segundito y piensen un poco más. La elegí por eso: tiene una voz muy humanitaria, pero global y también tiene mucho significado. Cada uno se puede relacionar con esta canción de forma muy especial y distinta, dependiendo del contexto de cada persona.

-¿Cómo has pasado este último año de pandemia?

– Que locura que ya digamos un año… Ha sido difícil para mí, como para todos, pero la pandemia me hace reconectarme no solo con otra gente, sino conmigo misma. Me hace reflexionar en lo más importante, en lo que tiene más valor. Cada uno ha tenido que buscar lo sencillo en la vida que le trae felicidad, amor, luz. Para mí ha sido la música y eso me ha ayudado a mantenerme bien.

La incertidumbre nos afecta a todos, pero al mismo tiempo estoy tratando de vivir la vida como se puede y hacer cosas creativas, expresarme con el arte.

-Hablas de la música… ¿Qué le dirías a alguien que no ha descubierto el poder sanador de la música o que no conoce la musicoterapia?

-Una de mis mejores amigas es terapeuta musical y ella me explica. El cuerpo es una cosa que vibra, que se mueve, cuando uno escucha música, un ritmo, una vibración o una melodía, nos afecta el cuerpo y la mente de alguna manera. La musicoterapia no tiene que ser algo en particular, no tiene que ser guitarra y voz o percusión. Cualquier tipo de sonido puede ser sanador. Se ven formatos diferentes en hospitales, en residencias para personas retiradas.

Funciona en cualquier contexto, en la casa, con lo que sea que tengas para hacer sonido. Psicológicamente y mentalmente eso ayuda a diluir elementos de dolor, de ansiedad. Ayuda al cuerpo y a la mente a relajarse. Es una alternativa súper sana a explorar. No tenemos que tener acceso a instrumentos, podemos usar las manos como percusión, la voz… es algo muy accesible.

-¿Por qué das gracias a la vida?

Hace un par de año tuve un accidente en bicicleta en Vancouver, muy duro, que me hizo darme cuenta que cada día es un milagro y que cada día hay que estar agradecidos por estar vivos, porque la vida es muy frágil. Somos seres muy frágiles. Doy gracias por estar acá, por poder hacer lo que hago, compartir el arte, compartir música con comunidades distintas de todo el mundo. Doy gracias por la familia, por la salud. Es lo más evidente en estos tiempos.

