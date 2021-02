La automatización en Canadá: el toque humano seguirá siendo diferenciador

Un reporte del Conference Board of Canada hace una evaluación del proceso de automatización en Canadá durante los últimos años, al tiempo que advierte sobre su impacto innegable en el mercado laboral y la necesidad de habilidades blandas en los empleados para adaptarse a esta nueva era.

Son varios los escenarios a través de los cuales se está dando la automatización en Canadá: las aplicaciones digitales son cada vez más comunes, el uso de dispositivos móviles está cambiando la forma en la que los empleados trabajan y, aunque algunas empresas aseguran sentirse menos preparadas para la adopción de las tecnologías necesarias, cada vez más las compañías experimentan con la automatización.

Para llegar a las conclusiones del reporte, el Conference Board realizó un sondeo entre gerentes para medir el impacto de este proceso, así como una investigación más profunda entre las industrias.

“Las industrias canadienses han experimentado un rápido cambio tecnológico con la llegada de varias innovaciones transformadoras durante la última década. Las diferentes tecnologías plantean diferentes desafíos de reciclaje profesional y transición ocupacional en todas las industrias. Los líderes empresariales deben tener en cuenta la tecnología que adoptan” La adopciConference Board of Canada

Son muchas las industrias que en menor o mayor medida ya han introducido nuevas tecnologías para automatizar uno o más procesos, entre las que destacan los servicios alimenticios, la manufactura, la venta al detal, la construcción y la salud. Para su reporte, el organismo evaluó los desarrollos tecnológicos y cómo las organizaciones respondieron a ellos.

Según el informe, las empresas están incorporando cada vez más tecnologías digitales en sus operaciones diarias. En la construcción, por ejemplo, una tecnología que ha tomado relevancia en años recientes es la de modelado de información para la construcción (BIM por sus siglas en inglés). Ésta permite tanto a arquitectos como a constructoras evaluar las representaciones digitales, en 3D, de edificaciones, lo que les da la oportunidad de mejorar el proceso de planificación y adelantarse a ciertos obstáculos que pudieran presentarse en el camino.

Mientras tanto, los dispositivos móviles -que han tomado gran parte de nuestro día a día- también están cumpliendo una función importante en las operaciones diarias de diferentes industrias, incluyendo la construcción, cuyos trabajadores y profesionales pueden ahora identificar deficiencias en las obras, tomar las fotos pertinentes y hacer los reportes desde un celular o tableta.

La integración de la automatización en las empresas canadienses no ha sido homogénea. Algunos sectores han avanzado más mientras otros permanecen más bien tímidos ante las nuevas tecnologías. Según las entrevistas realizadas por el Conference Board, lo que sí ha sido similar en todos los sectores es que la automatización ha dado pie a soluciones, a aumentar la productividad, a mejorar la seguridad de los empleados e incluso a combatir la escasez de mano de obra.

El sector construcción ha sacado buen provecho de las tecnologías.“Mientras la fuerza laboral envejece y las nuevas generaciones desean trabajar en diferentes sectores, habrá una falta de trabajadores importantes en los próximos 10 a 15 años”, se lee en el reporte.

Esta previsión ha llevado a las constructoras a incorporar nuevas tecnologías para los sistemas de controles y así mejorar la productividad. Otras han optado por adquirir drones para hacer seguimiento de los procesos, lo que reemplaza las inspecciones físicas en especial en áreas de mayor riesgo o que son de difícil acceso.

En la mejora de la experiencia de los clientes también se está usando ciertas aplicaciones de automatización, como en hospedaje y servicios de alimentos. Bien son conocidas las experiencias de cadenas de comida rápida que ahora cuentan con kioscos para que los clientes hagan sus pedidos y paguen a través de una máquina. También están las cajas de libre servicio de los supermercados y otros comercios.

La importancia de la inteligencia artificial (IA)

Tanto el sector de la salud como el de la manufactura ve un gran potencial en la inteligencia artificial (IA), a través de la cual prevén obtener datos, analizar la información y mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los productos y servicios.

En el caso de la venta al detal, la esperanza con la IA recae en previsiones, planificación y prevención de pérdidas, mientras que para el sector de hospedaje y restauración, ésta permitirá, eventualmente reemplazar a los trabajadores de los centros de llamadas.

El impacto en la fuerza laboral

Todo esto pasa mientras las propias previsiones del Conference Board advierten que debido a la automatización hasta 47% de los empleos están en riesgo de perderse o ser transformados de forma radical por la tecnología. Los estimados, indica la institución, dependen de las escogencias metodológicas.

“Las ocupaciones que tienen mayor riesgo de la automatización si carecen de interacciones complejas con otras personas, que involucran tareas repetitivas y que requieren bajos niveles educativos. Más allá de estas características fundamentales, hay otros factores importantes, como las actitudes y expectativas de los empleados” Conference Board of Canada

Las competencias más solicitadas

En este contexto, el Conference Board también analizó cuáles son las competencias que tendrán mayor demanda. No sorprende que saltan en los primeros puestos es la programación y el diseño de sistemas. También está el análisis de datos, incluyendo la capacidad de analizar datos no estructurados y sintetizarlos en ideas.

En líneas generales, según los entrevistados, serán ampliamente requeridas habilidades que tienen que ver con “programación, codificación y desarrollo de software” y “conocimientos generales de tecnología e informática”.

Habilidades blandas, elemento diferenciador

Para los próximos cinco años, el Conference Board prevé que otras capacidades también estarán en alta demanda y que están más bien vinculadas al aspecto social y emocional de los trabajadores. Estas son: comunicación, solución de problemas, liderazgo, resiliencia, colaboración y competencias culturales.

“Estas capacidades, sin embargo, deben evolucionar y sumar valor en formas únicas mientras las empresas suman nuevas tecnologías. Los trabajadores también tendrán que ser capaces de lidiar y estar cómodos ante la ambigüedad”, advierte.

El Conference Board concluye que las empresas deben estar abiertas a invertir en nuevas tecnologías que podrían no haber considerado en el pasado. No obstante, esto no podrá materializarse sin el respectivo saber hacer.

“Generar este conocimiento requiere experimentación y habilidad de identificar de forma rápida la tecnología adecuada. En general, un aumento de las llamadas habilidades blandas en una era de mayor automatización sugiere que, aunque las tecnologías sean cada vez más avanzadas, el ‘toque humano’ seguirá siendo un elemento diferenciador”.