Massimadi Montreal: festival de películas y arte LGBTQ+ afro

Este viernes 12 de febrero comienza una nueva edición del festival Massimadi, que presenta películas, documentales y series en internet, con el eje puesto en las temáticas de la comunidad homosexual, lésbica, bisexual y transexual (LGBTQ+) y son protagonizadas por miembros de comunidades negras.

El festival, que se lleva a cabo desde 2009, es también una plataforma para mostrar los talentos de las comunidades locales y promover la cultura afro LGBTQ+ a través de presentaciones artísticas.

El encuentro se plantea como un lugar de intercambio cultural, donde las películas y series son sólo una parte de la oferta, que cuenta también con mesas redondas y numerosos eventos donde la interacción con el público es una pieza clave.

En un momento signado por la pandemia de coronavirus y las consecuencias que la misma tiene para nuestras vidas cotidianas, la edición 13 del Massimadi se lleva a cabo integralmente en línea, eligiendo como motivo central el de la resistencia.

El tema no sólo tiene que ver con la necesidad de hacer frente al Covid-19, sino también al racismo, un fenómeno que afecta de manera particular a las comunidades negras y cuyo debate aflora en estos momentos en Quebec y Canadá, por hechos de agresión y discriminación registrados en los últimos días.

Es también un ejercicio de sana reflexión, cuando se conmemora aquí el Mes de la Historia de los Negros en Canadá.

Pero, del mismo modo, el programa del festival es una invitación a reconocer que la resistencia puede expresarse de muchas maneras, ya sea manteniendo los lazos familiares, construyendo relaciones amorosas, luchando por el derecho a la justicia y al reconocimiento y expresándose a través del arte.

El programa para este año está compuesto por 7 largometrajes, 23 cortometrajes y una serie web, que incluirá documentales, ficción y cine experimental.

Entre los países representados figuran Brasil, Puerto Rico, Namibia, Francia, Italia, Finlandia, Australia, Reino Unido y Estados Unidos.

Además de los contenidos audiovisuales, habrá mesas redondas donde el público podrá participar de las discusión, talleres de terapia artística, espectáculos de humor, exposiciones y encuentros a través de la plataforma Zoom.

Entre las películas disponibles se encuentran:

Kapana, de Philippe Talavera. En Namibia, donde las relaciones homosexuales son aún estigmatizadas, dos hombres jóvenes que aparentan no tener nada en común, se encuentran en un bar y se enamoran. Se trata del primer filme namibio en presentar una historia de amor entre dos hombres.

One Life to Blossom, de Alexandrina André. La artista y activista trans negra Blossom C. Brown supera los prejuicios raciales y de género para hacer realidad sus sueños y convertirse en la mujer que se siente por dentro.

Your Mother’s Comfort, de Adam Golub. Un documental filmado en un Brasil cada vez más desigual y peligroso para la comunidad LGBTQ, donde la militante transgénero y política Indianara Siqueira pelea para salvar un refugio de la comunidad, con la figura de la asesinada defensora de los derechos humanos Marielle Franco como transfondo.

Kelet, de Susani Mahadura. Una joven somalí trans, que sueña llegar a la tapa de una prestigiosa revista de modas. Rechazada por su familia, recorre sitios de Helsinki buscando concretar un sueño.

Keyboard Fantasies: The Beverly Glenn-Copeland Story, de Psy Dixon. Lesbiana antes de convertirse en hombre trans, Glenn produjo su álbum electrónico Keyboard Fantasies en 1986, que pasó desapercibido. Casi 30 años después, gracias a un coleccionista japonés, el álbum se convirtió en pieza de culto y Glenn comenzó su primera gira internacional, a los 74 años de edad.

El evento se lleva a cabo hasta el 12 de marzo inclusive, será 100 por ciento en línea y se ofrece de manera totalmente gratuita.

El programa completo de proyecciones, mesas redondas, encuentros Zoom, exposiciones y talleres puede consultarse en el sitio web del festival, que este año inaugura su plataforma massimadi.ca.