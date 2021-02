Polémica de la mantequilla: recomiendan a productores no usar aceite de palma

La Asociación de Productores Lácteos de Canadá está recomendando a sus miembros que dejen de usar aceite de palma para alimentar a las vacas de las que producen mantequilla.

La sugerencia se produce luego de que varios medios de comunicación canadienses hicieran reportes con denuncias de que la mantequilla es cada vez más difícil de derretir, algo que puede ser causado, según las denuncias, por el aceite de palma con el que son alimentadas las vacas.

La polémica sobre la mantequilla canadiense incluso ha alcanzado titulares en medios internacionales como la BBC y The Guardian. Incluso la cadena inglesa adoptó el término buttergate cuando explicó por qué los canadienses están denunciando la dureza de la mantequilla.

Gordon MacBeath, miembro de la organización nacional y presidente de la Asociación de Productores Lácteos de la Isla del Príncipe Eduardo, dijo a CBC que la petición es una medida de precaución, para que la población siga manteniendo su confianza en los productos lácteos hechos en Canadá.

Si bien la industria de lácteos del país ha dicho que las denuncias parecen no tener fundamento, están anunciado medidas para buscar respuestas.

Toda la polémica comenzó luego de que Julie Van Rosendaal, autora canadiense de libros de cocina, hiciera un tuit en el que preguntaba si habían notado que la mantequilla no se pone suave en temperatura ambiente. La pregunta tuvo cientos de respuestas de otros canadienses aseverando que estaban viviendo la misma experiencia.

Something is up with our butter supply, and I’m going to get to the bottom of it. Have you noticed it’s no longer soft at room temperature? Watery? Rubbery? pic.twitter.com/AblDzGiRQY

— Julie Van Rosendaal (@dinnerwithjulie) February 5, 2021