Elon Musk pretende crear Starbase: una ciudad en el sur de Texas

El creador y multimillonario empresario Elon Musk está nuevamente en la primera plana de los medios tras haber expresado su intención de crear una nueva ciudad en el sur de Texas llamada Starbase, alrededor del centro de lanzamiento privado y la planta de producción de cohetes y prototipos de SpaceX, su empresa de fabricación y de servicios de transporte aeroespacial. El emprendedor de origen sudafricano (nacionalizado canadiense y estadounidense) hizo pública su intención el martes 2 de marzo cuando compartió la noticia en su cuenta oficial de Twitter.

Creating the city of Starbase, Texas

La historia comenzó en el año 2014 cuando SpaceX se comprometió a construir un centro de lanzamiento muy cerca del pueblo Boca Chica. Aunque el progreso fue relativamente lento, hacia el 2019 la compañía del empresario estableció el plan de prueba de prototipos y a partir de este hecho, el sector comenzó a crecer con evidencias de una mezcla de pueblo olvidado con ciudad naciente. Según un informe del “Houston Chronicle”, diario local de Texas, en el pueblo se podían ver casas que se caían a pedazos, con árboles creciendo dentro, en contraste con hermosas construcciones en una misma calle.

The Boca Chica Village area (part of Cameron County) will be incorporated as Starbase, Texas. https://t.co/WemV1zS0R6

