Vacuna contra el COVID-19 | Los miedos e inquietudes ¿están justificados?, una médica responde a nuestras preguntas

Hay mucha confusión sobre la vacuna COVID-19 y sus efectos. Algunas personas tienen miedo a la vacuna, o a las agujas o a las dos…

La gente se hace preguntas legítimas como ¿La vacuna contra el COVID es eficaz y segura? ¿Cómo fue posible desarrollar una vacuna segura tan rápidamente? ¿Puedo contraer COVID-19 con la vacuna? ¿Cómo sabemos que la vacuna no causará efectos secundarios a largo plazo? ¿Si me pongo la vacuna ya no puedo contagiar a nadie?

Los expertos recomiendan que la gente consulte fuentes fiables, como sus médicos de cabecera o las autoridades sanitarias locales y provinciales para obtener información precisa y actualizada sobre las vacunas. Esta recomendación no es inocente.

Según una reciente investigación de la agencia de estadísticas de Canadá, sólo uno de cada cinco canadienses verifica la exactitud de la información disponible en Internet sobre el COVID-19. Además, la mitad de los canadienses ha compartido información sobre COVID-19 encontrada en Internet sin conocer su exactitud.

Para responder a nuestras preguntas, que tal vez sean las suyas, conversamos con la Dra. Blanca Bolea del Hospital del Colegio de Mujeres de Toronto quien además de tener una formación como médica general, tiene una especialización en psiquiatría.

Nos hablo de la vacuna, sus riesgos, seguridad y eficiencia. Pero también de los miedos que están asociados a ella. Les dejamos aquí esta conversación.

Véala: La Dra. Bolea tiene una amplia experiencia en psiquiatría clínica en diversos contextos, habiendo trabajado a ambos lados en Canadá, en España, su país natal y en Gran Bretaña. Fundó la primera clínica de TDAH para adultos en el sur de Inglaterra y contribuyó a la elaboración de directrices clínicas sobre el tema. Tiene un doctorado en salud materno-infantil (Bristol, Reino Unido) y un máster en neurociencia afectiva (Maastricht, Holanda). La Dra. Bolea es profesora adjunta en la Universidad de Toronto y becaria en innovación en el Instituto de Salud del Hospital Universitario de la Mujer (en el extremo superior derecho puede escoger el idioma de su preferencia para este sitio)

Les dejamos ahora el boletín informativo sobre la vacuna del Instituto de Salud del Hospital Universitario de la Mujer de Toronto.