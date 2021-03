«Ya estamos en la 3a ola», advierte Asociación de Hospitales de Ontario

En un mensaje a través de la red Twitter, los representantes de las instituciones hospitalarias de la provincia más poblada de Canadá hicieron un llamado al respeto estricto de las medidas sanitarias para evitar que se saturen los hospitales y presentaron nuevas cifras relativas a las cepas variantes particularmente.

We’re now in wave 3: New data from Ont.’s COVID-19 Science Advisory Table. W/new VOC cases steeply rising & ICU #s trending up (nearing 350 today), strong adherence to public health measures is urgently needed to prevent overwhelming hospitals: https://t.co/bY90oTlDMz pic.twitter.com/hYl8twUhRs

— Ont. Hospital Assoc. (@OntHospitalAssn) March 15, 2021