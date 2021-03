OKAN: “Cada vez hay más artistas diversos en la escena musical canadiense”

Están nominadas por segunda vez a los Juno en la categoría Mejor Álbum-Música del Mundo por su más reciente disco, Espiral. Tienen colaboraciones con su coterránea -de inmigración-, Lido Pimienta, y sus cantos afrocubanos se escuchan de principio a fin en Agua, el sencillo más reciente de Bomba Estéreo. OKAN es corazón, pasión, afrocaribe, perseverancia, percusiones, jazz y más.

La riqueza musical que proponen Elizabeth Rodríguez, Magdelys Savigne y su banda ya fue reconocida con su primer disco, Sombras, que recibió el premio de disco debut en los Independent Music Awards. Sombras igualmente estuvo nominado a los premios Juno. Pero los reconocimientos para ambas llegaron incluso antes de formar OKAN, pues estuvieron nominadas a los Grammy por sus contribuciones con Jane Bunnett y Mequeque.

Elizabeth Rodríguez es una violinista de formación clásica que se desempeñó como maestra de conciertos de la Orquesta Juvenil de La Habana. Magdelys Savigne se graduó con honores en percusión orquestal de la Universidad de las Artes de La Habana.

Llegaron a Canadá hace menos de una década: Elizabeth, proveniente de La Habana, y Magdelys, de Santiago de Cuba. Se instalaron en Toronto. Se conocieron en el 2016 cuando trabajaban haciendo colaboraciones para estas bandas. Estando de gira, se propusieron hacer su trabajo propio y fue así como crearon OKAN, que se pronuncia OKÁN, y que significa CORAZÓN en la cultura yoruba. “Nosotros le ponemos todo el corazón a la música que hacemos y al trabajo que hacemos. Magdelys y yo estamos casadas, es un trabajo familiar y todo tiene que ver con el amor”, cuenta Elizabeth en medio de la entrevista que RCI hizo a las dos músicos, a propósito de su reciente nominación a los premios Juno y por la cual, dijeron, estar “muy felices porque el trabajo se reconozca”.

-¿Qué ritmos inspiran a OKAN?

Elizabeth:

-Es imposible no estar influenciadas por tantas culturas viviendo aquí en Toronto. Realmente traemos mucha riqueza musical de Cuba y los ritmos afrocubanos, que son también muy famosos. Estamos muy influenciadas por crecer en Cuba. A la hora de mudarnos para acá hemos recibido otras influencias y eso los hemos insertado en nuestra música, así todo el que escuche nuestra música no tiene que ser necesariamente cubano.

-¿Qué estuvieron haciendo antes de OKAN?

-Trabajábamos en otra banda. Allí nos conocimos y salió el proyecto de hacer nuestra propia música. Nos conocimos en el 2016. Luego, cuando estábamos viajando con esas dos bandas con las que tocábamos, empezamos a hacer nuestro trabajo. Empezamos a recibir grants para hacer primero un EP y después recibimos grants para hacer el primer trabajo, Sombras. Con el reconocimiento de Sombras, empezamos a conocer más personas. Lido Pimienta nos llama para hacer parte de su álbum Miss Colombia, donde grabamos un par de canciones y ya por hacer esa conexión con Lido, cuando ella comienza a trabajar con Bomba Estéreo, nos llamó para hacer parte del último disco del grupo. Hacemos colaboraciones con diferentes artistas porque eso es lo importante de vivir en una ciudad tan rica y con gente con backgrounds de tantos lugares.

-¿Cómo ven la movida cultural en estos momentos en Toronto, y en especial de los artistas de origen latino?

Elizabeth:

-La pandemia ha afectado demasiado. Pero ha habido un shift en las programaciones que existen en cada venue, al menos en las que son en línea: están llamando a artistas más variados. Ves artistas más diversos en la escena musical canadiense. Las personas que están recibiendo grants son también más diversas. La competencia se está haciendo más fuerte, pero a la vez más variada. Alguien me preguntaba cómo definir el sonido de Toronto y es muy difícil porque hay gente de todos lados, de diferentes culturas y hay gente haciendo cosas superinteresantes.

Magdelys:

–Las categorías son las que tienen que cambiar, porque por eso mismo en la categoría en las que estamos nominadas que es World Music… no es lo mismo una banda de salsa que una banda que hace cumbia, que una banda que hace música africana tradicional, con una banda cubana. No es justo para ninguno de los concursantes en esa categoría… pero el hecho de que exista, porque durante muchos años la categoría World Music ni siquiera existió, ya eso es un avance. Estamos avanzando pero falta mucho mucho por recorrer.

Nominados en la categoría Álbum del Año-Música del Mundo en los Juno 2021

VelcomBak – Gyspy Kumbia Orchestra

The Gold Diggers – Lengaia Salsa Brava

Patria – Mazacote

Espiral – OKAN

Kora Flamenca – Zal Sissokho

-¿Van a Cuba? ¿La extrañan? ¿Tienen familiares allá?

Elizabeth:

-Sí tenemos familiares, sí se extraña la familia, pero a Cuba no regresamos porque nosotros no estamos de acuerdo con el gobierno, con el régimen, con la dictadura que existe. Y de hecho, nosotras somos bien frontales con nuestra posición política, cosa que no pasa muy frecuentemente con artistas cubanos que son famosos y prefieren ni hablar del tema. Pero nosotras somos todo lo contrario, porque creemos que nuestras familias por las condiciones en las que viven, así como muchos ciudadanos, merecen que sus historias salgan a la luz, que las personas hablen la verdad, sobre todo en un país como este, como Canadá, que apoya tanto al régimen, apoya económicamente teniendo negocios allá abajo en Cuba y mandando tanto turistas… somos completamente frontales y eso significa que no podemos poner un pie en Cuba.

-¿Cómo viven la cultura cubana en Toronto?

Elizabeth:

-Últimamente ha pasado un fenómeno muy interesante con esto de la nueva esperanza que tenemos los cubanos sobre la liberación de la dictadura. Como decimos nosotros, estamos puestos, y ha habido una serie de movimientos y actividades que han unido un poco a la comunidad cubana.

Magdelys:

-Aunque eso de la comunidad cubana… la única que ha existido es la de Miami, que es la capital del exilio cubano, pero aquí es bonito y esperanzador ver que tantos cubanos se están uniendo ahora en pro de la liberación de Cuba, que todos estamos pensando en lo mismo porque queremos que nuestras familias prosperen, que puedan tener condiciones de vida humanas. Ese tipo de cosas están haciendo crecer y unir a una comunidad que tanto separó la dictadura.

¿Tienen alguna presentación en línea por estos días?

Elizabeth:

-Sí, estamos también nominadas al Canadian Folk Music Awards, lo demuestra que está habiendo un cambio, porque que pongan una banda cubana nominada a los Folk Music Awards es como… ¡Ok!, Esto es el 10 de abril a las 8 pm.

-¿A qué se parece el futuro de OKAN?

Elizabeth:

-Uff. Sentadas en una playa… Chica, trabajando mucho, como siempre. Yo creo que somos workaholics, siempre tenemos proyectos y cosas que hacer. Trabajamos con niños. Hemos trabajado con proyectos de teatro para niños. Damos clases también y hacemos talleres para diferentes escuelas, introduciéndoles la música cubana y nuestra cultura. Quisiéramos viajar, llevar nuestra música al mundo. Estábamos preparando todas las cosas para hacer el tour en 2020, pero nada de eso pasó y honestamente quisiéramos seguir viajando y mostrando nuestra música en el mundo entero.