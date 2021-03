Discriminado por su acento en francés, gana batallas legales pero pierde dos empleos

Durante el tiempo que trabajé en el Consejo de Escuelas Católicas de Montreal (CECM), hoy Centro de Servicios Escolares de Montreal (CSSDM), uno de mis superiores me decía dijo cosas como: «Esto huele mal porque hay un chileno» o «Es una corbata de macho», cuando me ponía mi corbata de cuero negro.

En un momento en el que estaba trabajando con el ordenador, mi supervisor me dijo: «No sabía que los latinos fueran buenos haciendo trabajos de informática».

Tres semanas después de mi contratación, me informaron de que me habían nombrado responsable de la red informática de esa oficina, porque se dieron cuenta de que podía hacer ese trabajo sin problemas. Unos días después, me llamaron para una reunión con la dirección. Me imaginé que era para felicitarme, darme un ascenso u otras responsabilidades.

Era el 16 de diciembre de 1988, alrededor de las 15:00 horas. Lejos de felicitarme, me dijeron que mi contrato terminaba ese mismo día. El responsable me dijo: «Tu contrato finaliza hoy no por tu falta de conocimientos, sino por tu acento que no es bueno para la reputación del CECM.»

Me quejé ante la Comisión de derechos humanos y gané hasta el final, creando jurisprudencia basada en el acento.

En el Ministerio de Cultura y Comunicaciones, en 2001, se produjo el mismo fenómeno de discriminación por mi acento, presenté una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Quebec por comentarios racistas contra mí.

Las dos veces gané la batalla legal y las dos veces perdí mi trabajo por mi acento.Luis Zúñiga