Filmes premiados por Festival presencia Autóctona en línea y gratis

Desde el 27 de marzo y hasta el 11 de abril se encuentran disponibles para su visionamiento 12 filmes que componen la producción más reciente del cine indígena de Canadá y de otros países, que resultaron premiados por un jurado internacional.

Por iniciativa del Festival Presencia Autóctona y del Festival du nouveau cinéma (FNC), las obras se ofrecen de manera totalmente gratuita, como una forma de facilitar el contacto entre el público general y el trabajo de los realizadores de los pueblos originarios de las geografías más variadas…

Las 12 cintas que componen el menú fueron galardonadas por un jurado internacional compuesto, entre otras personalidades, por Maya Pérez Menchú, de la Fundación Rigoberta Menchú de Guatemala, Māorie de Aotearoa, de Nueva Zelanda, Amalia Cordova, especialista en cine indígena de las Américas, de Estados Unidos, Roxanne Whitebean, cineasta mohawk de Kahnawake, en Quebec, Craig Commanda, artista anicinape de Canadá, Sophie-Claude Miller, comunicadora cree de Canadá y Luc Chaput, crítico de cine, también canadiense.

André Dudemaine, Director del Festival de los Pueblos Originarios, sostuvo que la muestra es una ocasión excepcional para proyectar las películas ganadoras del certamen de 2020, que en su mayoría hasta el momento no han podido mostrarse en público.

Por su parte, Nicolas Girard Deltruc, Director General del Festival du nouveau cinéma, evento que está próximo a cumplir su 50º aniversario de existencia, se mostró orgulloso de poder poner la plataforma del evento al servicio de la proyección de las películas que muestran la realidad de los diversos pueblos indígenas del mundo.

Entre los filmes que podrán verse durante la muestra figuran:

Cuando cierro los ojos, de Michelle Ibaven y Sergio Blanco, México. Encarcelados en México, dos autóctonos han sido condenados injustamente, sin haber tenido la oportunidad de contar su versión de los hechos por los que se los culpa. Los integrantes del tribunal no entienden las lenguas indígenas del país. Adela y Marcelino envían un mensaje fuerte y conmovedor en su propia lengua, desde su lugar de detención.

Disponible del 1 al 3 de abril.

Now is the time, de Christopher Auchter, Canadá. En 1969, una cámara filma la instalación de un monumento totémico Haïda Gwaii. Se trata de un arte que el colonialismo se había esforzado en erradicar. Revisando sus archivos, el cineasta Christopher Auchter descubre que la obra se había convertido en el gesto inaugural, que llevaría a un período de renacimiento artístico y espiritual de la nación haïada.

Disponible del 2 al 4 de abril.

Retablo, de Álvaro Delgado-Aparicio, Perú / Alemania / Noruega. En Ayacucho, Perú, el joven Aparicio aprende de su padre el arte de la fabricación de retablos religiosos. Pero un día, el muchacho asiste a la revelación de la vida secreta que lleva su progenitor y mentor… Es entonces cuando todo aquello en lo que había creído se desmorona, de manera inesperada.

Disponible del 8 al 10 de abril

Elders, de Tony Briggs, Australia. Dos ancianos indígenas creen que su nieto tiene ya edad suficiente para comenzar a aprender lecciones de importancia vital para la vida. Es entonces cuando deciden llevar al menor a los territorios de sus ancestros y ponerlo a prueba.

Disponible del 1 al 3 de abril.

El Silencio del Río, de Francesca Canepa, Perú. En la ribera de un río en el Amazonas, Juan se pregunta por qué su padre, siempre silencioso, sólo pesca durante la noche. En un recorrido onírico e iniciático, sumergiéndose en la jungla plagada de misterios, el muchacho se entera de la verdad sobre su padre.

Disponible del 2 al 4 de abril.

Ophir, de Alexandre Berman y Olivier Pollet, Reino Unido / Francia. La película documenta el nacimiento de una nueva nación en la isla de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea, y ofrece un relato vertiginoso de una revolución desconocida, llevada a cabo por un pueblo indígena que busca su libertad.

Disponible del 9 al 11 de abril.

Para más información sobre la programación del Festival Presencia Autóctona, puede visitar la página firstpresence.ca, donde encontrará la grilla completa de la muestra.