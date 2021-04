Denuncian «fallida» transformación de RCI | Postergan cambios 2 semanas

Este anuncio de última hora y la incertidumbre que lo acompaña son una prueba de la falta de sensibilidad y de respeto de la CBC/Radio-Canadá por las personas afectadas. Pero también hay importantes cuestiones sindicales en torno a cómo se aplicará la reforma del RCI.

Se habla de automatizar la alimentación de las noticias de RCI, con gran parte del contenido traducido de los sitios de noticias de CBC y Radio-Canadá. ¿Quién decidirá qué noticias se traducirán y destacarán en la sección RCI?

En cuanto a los periodistas en el terreno, lo último que he oído es que no habrá ningún secretario de redacción ni editor de asignaciones que supervise su trabajo. El comunicado de prensa de la CBC hace referencia a la supervisión del jefe de redacción. Sin embargo, la asignación y la edición son tareas que deben realizar los miembros del STTRC, no los directivos.Comunicado del STTRC