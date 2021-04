Murió Michel Louvain, el encantador 𝘤𝘳𝘰𝘰𝘯𝘦𝘳 con voz de terciopelo

Michel Louvain, fue uno de los más importantes representantes de la canción canadiense en francés, particularmente durante los años 60 y 70.

Mientras toda América se dejaba llevar por la nueva ola del rock’n’roll y todas las miradas se dirigían a Elvis Presley, Michel Louvain desafió la moda con sus canciones de amor.

Fue una consagración casi inmediata.

A los 20 años grabó su primer éxito, en español, Buenas noches mi amor.

Este miércoles murió de consecuencias de un cáncer de esófago en Montreal.

Michel Louvain nació el 12 de julio de 1937 en Thetford Mines, en la provincia de Quebec. Desde pequeño mostró una aptitud natural para el canto. A los 18 años, mientras trabajaba como decorador y a pesar de su gran timidez, soñaba con una carrera de cantante. Pero sus padres estaban en contra.

Así y todo, cantó en los salones parroquiales y hostales de la región. Ya estaba atrayendo a una gran multitud. Más decidido que nunca a convertirse en cantante, obtuvo el permiso de su padre y se unió a una banda que actuaba en un hotel cercano.

A los 20 años se trasladó a Montreal, adoptó el nombre de Michel Louvain, trabajó como maestro de ceremonias y grabó su primer álbum, Buenas noches mi amor.

A principios de los años 60, Michel Louvain causó un gran revuelo en Quebec. Con unos cuantos éxitos en su repertorio (Buenas noches mi amor, Lison, Linda, etc.), provocaba disturbios a su paso entre las seguidoras particularmente.

Una de sus canciones más conocidas La dame en bleu (La dama de azul), le dio nombre a sus numerosas y entusiastas fans a las que siempre se les llamó Las Damas de Azul.

Las jóvenes de la época le fueron fieles durante toda su carrera.

El documental Les dames en bleu de Claude Demers, les fue dedicado a sus seguidoras en el año 2009.

Michel Louvain nunca pudo explicar la enorme pasión, el culto que esas damas le dedicaron.