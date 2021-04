Los Canadienses quieren que sus obras audiovisuales sean más conocidas y más representativas

FINANCIACIÓN Y PROMOCIÓN 68% cree que los contenidos canadienses no son suficientemente promocionados ni dentro ni fuera del país. 73% cree que deben hacerse esfuerzos adicionales para promover la cultura y los contenidos audiovisuales canadienses en el extranjero. 57% piensa que los gobiernos deberían asignar más fondos para promover los contenidos producidos en Canadá.

ACCEDER Y DESCUBRIR 31% no cree que sea fácil acceder a los contenidos canadienses. 37% no cree que sea fácil descubrir contenidos audiovisuales canadienses en las plataformas más populares. Entre los que tienen más dificultades para descubrir contenidos canadienses están: los residentes de Ontario, Alberta y Columbia Británica,

los jóvenes de 18-34 años y

canadienses de una comunidad racializada.